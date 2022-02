Wapres Ma'ruf Amin: Investasi Penelitian di Indonesia Jauh Tertinggal

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan investasi Indonesia di sektor penelitian masih tertinggal jika dibandingkan dengan beberapa negara industri maju, seperti Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat.

"Intensitas investasi penelitian dan pengembangan di Indonesia jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara industri maju," kata Ma'ruf di acara Indonesia Economic Outlook 2022 National Seminar melalui konferensi video dari Jakarta, Senin, 7 Februari 2021.

Berdasarkan data UNESCO Institute for Statistics (UIS) Tahun 2018, pengeluaran domestik bruto untuk penelitian dan pengembangan atau gross domestic expenditure on research and development (Gerd) di Indonesia hanya sekitar 0,23 persen.

Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan Korea Selatan yang telah berinvestasi di sektor penelitian dan pengembangan sebesar 4,81 persen, Jepang sebesar 3,26 persen, dan Amerika Serikat sebesar 2,84 persen dari PDB-nya pada tahun 2018.

Nilai investasi bidang penelitian dan pembangunan di Indonesia yang terbatas itu terpengaruh dengan sedikitnya jumlah sumber daya manusia peneliti. Dari sumber data serupa, jumlah peneliti setara penuh waktu di Indonesia hanya 216 orang per 1.000.000 jiwa penduduk. Sementara di beberapa negara telah mencapai lebih dari 1.000 peneliti.

Di Cina, jumlah peneliti sebanyak 1.307 orang per 1.000.000 penduduk, Rusia 2.784 peneliti, Jepang 5.331 peneliti, dan Korea Selatan 7.980 peneliti. Berdasarkan kecilnya nilai investasi dan sedikitnya jumlah peneliti di Indonesia tersebut, inovasi di Indonesia masih belum menjadi prioritas dalam pembangunan.

"Implikasi dari faktor-faktor tersebut menyebabkan inovasi belum menjadi praktik keseharian dalam banyak lapangan kehidupan, khususnya di bidang ekonomi," ujar Ma'ruf Amin.

Baca Juga: Peneliti BRIN Sebut Target Produksi Vaksin Merah Putih Mundur Setahun