Buka Kick Off IMX 2022, Bamsoet Dorong Pertumbuhan Industri Modifikasi Otomotif

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat membuka Kick Off IMX 2022, yang diselenggarakan oleh National Modificator and Aftermarket Association (NMAA), di Jakarta, Jumat (28/1/22).

INFO NASIONAL-Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo meyakini penyelenggaraan Indonesia Modification and Lifestyle Expo (IMX) 2022 yang akan diselenggarakan secara offline, setelah sebelumnya di tahun 2020 dan 2021 dilakukan secara virtual, akan menjadi stimulus penting bagi pertumbuhan industri otomotif. Khususnya dalam bidang modifikasi sebagai salah satu sektor industri kreatif yang mempunyai potensi besar untuk terus berkembang. Terlebih, Indonesia merupakan pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara.

"Ajang IMX tahun 2022 yang diawali dengan beberapa kegiatan Road to IMAX 2022 di Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, dan puncaknya digelar secara offline di Jakarta Convention Center tanggal 1 hingga 2 Oktober 2022, akan mengusung tema The Indonesian Kalcer. Dalam momentum kebangkitan dari pandemi Covid-19 yang meniscayakan semangat kebersamaan, tema ini sangat kontekstual dan relevan. Karena merepresentasikan semangat sinergitas dan kolaborasi, memadukan industri otomotif, gaya hidup, sekaligus kreasi seni dan budaya," ujar Bamsoet usai membuka Kick Off IMX 2022, yang diselenggarakan oleh National Modificator and Aftermarket Association (NMAA), di Jakarta, Jumat, 28 Januari 2022.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menjelaskan, melalui tema tersebut, IMX 2022 tidak hanya menjadi ajang yang menonjolkan daya kreasi. Tetapi juga mengangkat ciri khas dan gaya hidup anak muda Indonesia, yang sangat berpotensi menjadi 'trend setter' dalam dunia otomotif. Pemilihan tema ini juga dimaksudkan untuk mendorong lahirnya orisinalitas dan kreativitas modifikasi. Baik sebagai bagian dari gaya hidup, fesyen, budaya, maupun kreasi seni.

"Sebagaimana telah menjadi fitrah kehidupan, peradaban akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan dinamika zaman. Karena itu, saya berharap ajang IMX tahun 2022 ini juga dapat dimanfaatkan oleh generasi muda bangsa untuk mengoptimalkan segala potensi diri dan talenta yang dimiliki, untuk turut andil dan menjadi bagian dari perkembangan peradaban tersebut. Saya yakin, kita mempunyai segala sumberdaya yang dibutuhkan untuk menjadi trend setter, dan bukan sekedar follower," kaya Bamsoe.

Ketua Dewan Komite Asosiasi Modifikasi dan Aftermarket Nasional (NMAA) ini optimistis industri modifikasi otomotif di tanah air akan terus meningkat. Terlebih, industri modifikasi otomotif merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan di saat pandemi. Karenanya, IMI bersama Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata (Kemenparekraf) sepakat menjadikan industri modifikasi otomotif sebagai bagian dalam memperkuat perekonomian nasional.

"IMI dan Kemenparekraf tengah menyiapkan payung hukum bagi industri modifikasi otomotif Indonesia. Kemenparekraf akan memasukkan sektor modifikasi otomotif dalam peraturan pemerintah yang sedang disusun sebagai turunan dari UU No 24/2019 tentang Ekonomi Kreatif. Selain itu, IMI bersama Kementerian Perhubungan juga menyusun prosedur legalitas kendaraan modifikasi agar bisa legal digunakan di jalan raya," kata Bamsoet. (*)