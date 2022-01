Kritik Kenaikan Harga Sembako, Megawati: Kok Klasik Ya

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik kenaikan harga bahan pokok atau sembako, seperti minyak goreng dan cabai belakangan ini.

"Pak Jokowi bayangkan, saya kan sering lihat kemarin harga cabai sekian, harga minyak goreng sekian, harga bawang merah sekian. Aneh menurut saya, kok klasik amat ya?" kata Megawati dalam pidato politiknya pada peringatan HUT ke-49 PDIP secara daring, di Jakarta, Senin, 10 Januari 2022.

Menurut dia, Indonesia sudah merdeka 76 tahun namun permasalahan serupa masih saja terus terjadi. Dia berpendapat ungkapannya itu sebagai otokritik kepada pemerintah.

"76 tahun merdeka masa sih begitu saja. Gimana salahnya, ini otokritik. Saya juga mengkritik ketika (masih) di DPR," kata presiden kelima Indonesia ini.

Dia menilai masalah kenaikan harga sembako telah terjadi sejak dirinya masih menduduki kursi DPR. Megawati kerap menanyakan persoalan itu kepada para petani di daerah pemilihannya saat itu.

"Karena daerah (pemilihan) saya Jawa Tengah. Saya lari ke Jawa Tengah. Saya menanyakan kenapa dan kenapa," ujar Megawati.

Sejumlah harga kebutuhan pokok masih tergolong tinggi. Salah satunya di pasar tradisional Palembang, Sumatera Selatan pada Minggu, 9 Januari 2022.

Tiga kebutuhan bahan pokok atau sembako yang terpantau masih tinggi ialah minyak goreng kemasan merek Fortune Rp 18.500 per Kilogram (Kg) dari biasanya Rp 14.000 per Kg. Telur ayam Rp 23.000 per Kg dari biasanya Rp 19.000 per Kg, dan daging ayam ras Rp 36.000 per Kg dari biasanya Rp 30.000 per Kg.

