Cerita Penerima Program Paragon Eduleads, Bangun Usaha Omset Puluhan Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Program Paragon Educational Leadership Campus (Eduleads) sudah membuahkan manfaat bagi sejumlah penerimanya yang diluncurkan pada Agustus lalu. Lewat program ini, PT Paragon Technology and Innovation menawarkan bantuan dana pendidikan dan pengembangan penelitian serta pelatihan usaha bagi mahasiswa yang masih aktif maupun baru lulus (fresh graduate).

Rizki Hafidz Muntaz merupakan penerima manfaat salah satu program Paragon Eduleads, yakni Paragon Innovation Fellowship di bidang kewirausahaan. Berkat mengikuti program tersebut, lulusan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta ini mendapat bantuan dana untuk mengembangkan platform usahanya, yakni Desa Organik.

Desa Organik merupakan gerai yang menjual produk pangan organik, salah satunya beras organik. Beras yang dijual di Desa Organik ini beragam, di antaranya beras organik pandan wangi, beras organik pandan merah, dan beras coklat organik pandan wangi.

Hafidz bercerita, ide membuat bisnis Desa Organik awalnya berasal dari hasil penelitian tugas akhirnya dengan studi kasus di Karanganyar, Jawa Tengah.

"Saya menemukan masalah petani, ini selalu terjadi di mana-mana, rantainya panjang sehingga profitnya kecil. Tidak ada kepastian harga, juga pembeli, sehingga seringkali dipermainkan oleh para tengkulak," ujarnya saat menjadi pembicara di acara Fellowship Jurnalisme Pendidikan Batch 3 yang digelar Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan (GWPP), Rabu, 22 Desember 2021.

Hafidz ingin membantu mengentaskan permasalahan tersebut dengan mendirikan Desa Organik dan bermitra dengan petani-petani di wilayah Karanganyar dan sekitarnya. Ia mendorong para petani menghasilkan produk unggul. Selanjutnya, Desa Organik membantu distribusi produk petani dengan menjual produk tersebut ke pasar dengan harga yang layak pada segmentasi yang tepat.

"Jadi misalkan petani jual ke tengkulak itu Rp8.000/kg, kalau dijual ke saya bisa Rp11.000/kg, margin-nya bisa sampai Rp3.000. Bayangkan itu dikali hasil tani per hektare bisa 6 ton, sudah berapa juta selisihnya. Besar sekali," ujar Sarjana Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Petanian UNS itu.

Untuk mengembangkan bisnis Desa Organik ini, Hafidz mengikuti Paragon Entrepreneur Fellowship yang diadakan oleh Paragon Corp. Bersama dengan 18 bisnis lainnya, Desa Organik berhasil terpilih dan meraih Seed Grants kategori Entrepreneur Fellowship Program. Selanjutnya, Hafidz berkesempatan dilatih para mentor profesional di bidang bisnis hingga mendapat bantuan pendanaan dari Paragon Corp.

"Kami dibina cara membuat program, mengembangkan bisnis, hingga cara menyelesaikan masalah-masalah dalam bisnis. Dan saya tentu dapat tambahan koneksi juga dari situ," ujar Hafidz.

Mengikuti program tersebut sejak sekitar lima bulan lalu, bisnisnya kini kian berkembang. Desa Organik saat ini merambah pemasaran digital baik melalui website, marketplace, dan via Instagram desaorganik.id. Sejumlah kota di wilayah Jabodetabek menjadi sasaran penjualan Desa Organik. Hal tersebut lantaran hampir 40 juta dari 270 juta penduduk Indonesia tinggal dan menetap di Jabodetabek.

"Kebetulan saya memang aslinya dari Jakarta. Jadi ada tim yang mengawasi produksi di Solo, sementara saya yang menjual di sini. Sistemnya, saya beli langsung, petani dapat cash untuk kebutuhan hidup, produknya saya jual langsung ke customer," ujar pria berusia 24 tahun itu.

Menurut Hafidz, permintaan produk pangan organik terus mengalami peningkatan di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Sebab, kesadaran masyarakat untuk hidup sehat mulai meningkat. "Omset kami sekarang sudah sekitar Rp20 juta," ujar dia.

Selain Paragon Innovation Fellowship, Paragon Eduleads juga memiliki Paragon Internship Program. Arif Bintang merupakan salah satu Mahasiswa tingkat akhir Fakultas Teknik ITB yang magang di Divisi IoT Software Engineer, Paragon Corp.

PIP ini bekerja sama dengan program Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Mahasiswa bisa magang di Paragon selama enam bulan yang setara dengan 20 SKS kampus dengan metode belajar berbasis proyek.

"Banyak dosen saya yang merekomendasikan untuk ikut program magang ini dan proyek dari hasil magang ini bisa dijadikan tugas akhir kami," ujar Bintang.

Menurut Bintang, dari 29.000 orang yang mendaftar program ini, hanya 68 mahasiswa yang diterima. Program berlangsung enam bulan, dimulai Agustus 2021 dan berakhir Januari 2022. Selama magang di Paragon, Bintang bisa mengerjakan langsung proyek riil perusahaan.

Ia membangun sistem Internet of Things untuk transportasi produk di pabrik. "Di pabrik itu kan kemasan harus berpindah dari mesin satu ke mesin lain, sampai ke gudang. Nah, saya membuat robot agar sistem transportasinya itu ter-automasi. Jadi kalau dulu manual dipindahkan orang, sekarang dengan robot secara otomatis. Kerjanya lebih cepat dua kali lipat," ujar Bintang.

Ia mengaku sangat senang dengan program ini. Sebab, mahasiswa tidak hanya melulu belajar teori di kampus, melainkan bisa terjun langsung mengidentifikasi masalah sampai dengan pembuatan produk untuk solusi masalah tersebut. "Saya bisa lebih banyak eksplorasi, belajar lebih menarik karena bertemu orang-orang bisnis dan mendapat mentor profesional langsung," ujar Bintang.

Selain dua program di atas, adapula Paragon Scholarship Program. Salah satu mahasiswa tingkat akhir UGM, Christine Natalia Purba, merupakan penerima beasiswa inovasi. Beasiswa ini berupa bantuan dana penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir. "Dana bantuan ini sangat membantu meringankan beban orang tua saya. Di samping itu saya juga dapat banyak pelatihan untuk pengembangan soft skill," tuturnya.

Head of CSR and Corporate Communication PT Paragon Technology and Innovation, Suci Hendrina menjelaskan, berbagai program Paragon Eduleads tersebut bertujuan untuk menguatkan sinergi antara perguruan tinggi dengan industri, yang membawa inovasi di universitas untuk mendukung industri.

"Begitu pula sebaliknya, program ini diharapkan membawa inovasi/praktik baik Paragon ke dalam proses pendidikan di universitas. Selain itu, dengan mengikuti program ini, diharapkan mahasiswa sudah siap kerja atau membangun usaha setelah lulus nanti," ujar Suci.

