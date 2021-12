Mengenal 6 Program Paragon Eduleads: Ada Dana Pendidikan dan Pelatihan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Paragon Technology and Innovation menawarkan bantuan dana pendidikan serta berbagai pelatihan bagi mahasiswa dan dosen lewat program Paragon Educational Leadership Campus (Eduleads).

Head of CSR and Corporate Communication PT Paragon Technology and Innovation, Suci Hendrina, menjelaskan bahwa Paragon Eduleads yang diluncurkan sejak Agustus 2021 itu menawarkan enam program.

Pertama, Paragon Scholarship Program yang terdiri dari tiga jenis beasiswa, yaitu Beasiswa Prestasi, Beasiswa Pemberdayaan, dan Beasiswa Inovasi.

Adapun Beasiswa Prestasi merupakan beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat dua yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik. Sedangkan Beasiswa Inovasi diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat akhir berupa bantuan dana penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir.

"Lalu, Beasiswa Pemberdayaan bagi mahasiswa tingkat dua berprestasi yang membutuhkan dukungan finansial," ujar Suci saat menjadi pembicara di acara Fellowship Jurnalisme Pendidikan Batch 3 yang digelar Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan (GWPP), Rabu, 22 Desember 2021.

Kedua, Paragon Internship Program. PIP ini bekerja sama dengan program Kampus Merdeka yang telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Mahasiswa bisa magang di Paragon selama enam bulan yang setara dengan 20 SKS kampus dengan metode belajar berbasis proyek.

"Dalam program ini, mahasiswa magang bisa mengerjakan proyek riil perusahaan yang ditugaskan sesuai direktorat yang membutuhkan. Mahasiswa juga akan mendapat materi pengayaan dan bimbingan dari mentor secara rutin," ujar Suci.

Pada 2021 ini, Paragon Internship Program dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2021/2022. Beberapa direktorat yang membuka kesempatan magang bagi mahasiswa tingkat 3 atau 4 di antaranya adalah Product Innovation and Development; Marketing, Information Technology; Supply Chain Management; Human Resources & Corporate Affairs; Commercial, Paragon Corp, Finance, Accounting, and Tax, serta Distribution.