Sederet Langkah Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Akibat Omicron

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut kondisi pandemi masih terkendali pasca ditemukan kasus pertama Covid-19 berjenis B.1.1.529 atau Omricon di Indonesia.

Meski kasus terkendali pada tingkat rendah, ujar Luhut, pemerintah akan terus memantau secara ketat perkembangan kasus, terutama mengantisipasi lonjakan karena varian Omicron. Menurut Luhut, pemerintah tetap akan menggunakan PPKM level sebagai basis pengetatan kegiatan masyarakat.

Di samping itu, lanjut dia, pemerintah juga mempersiapkan langkah-langkah ke depan dengan mendasarkan pada perubahan jumlah kasus harian, tingkat perawatan RS, dan tingkat kematian.

"Kami menggunakan ambang batas 10 kasus per juta penduduk per hari atau setara 2.700 kasus per hari, tetapi kami akan mulai pengetatan ketika kasusnya melebihi 500 dan 1.000 kasus per hari," ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin, 20 Desember 2021.

Pengetatan lebih jauh akan dilakukan ketika tingkat perawatan rumah sakit dan tingkat kematian di nasional maupun provinsi kembali mendekati ambang batas level 2.

"Pemerintah juga terus memonitor secara ketat pergerakan masyarakat ke tempat-tempat wisata yang naik cukup signifikan dibanding minggu lalu," ujar Luhut.

Menurutnya, hal ini mengindikasikan pergerakan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru mulai meningkat. Pemerintah daerah beserta Forkompimda diinstruksikan agar kembali mengontrol kebijakan penerapan Peduli Lindungi dan tidak kendor dalam melakukan tracing.

"Pandemi Covid-19 ini nampaknya masih jauh dari kata usai. Hal tersebut pun diperparah oleh kelalaian dari diri kita yang abai akan penerapan protokol kesehatan. Belum lagi euforia yang berlebihan yang justru akhirnya akan memperparah kondisi yang ada," ujar Luhut.

Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk tidak egois dan menahan diri untuk tidak berpergian ke luar negeri terlebih dahulu agar meminimalisir dampak masuknya varian Omicron ke Indonesia. "Perjuangan panjang kita bersama-sama harus juga kita rawat dan pelihara bersama," ujar Luhut.

DEWI NURITA



