Bamsoet Bersama GERAK BS dan IMI Berikan Santunan Anak Yatim Lintas Agama

INFO NASIONAL-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS) dan Dewan Pembina Ikatan Motor Indonesia (IMI) Mauara Sirait memberikan santunan kepada 200 anak yatim.

Sebagai wujud toleransi dan menjunjung tinggi keberagaman, santunan diberikan kepada anak yatim dari enam agama yang ada di Indonesia. Santunan masing-masing satu juta rupiah diberikan kepada anak yatim beragama Islam, Katolik, Kristen, Budha, Hindu, dan Konghucu.

Keluarga besar IMI dan GERAK BS, menekankan bahwa wujud toleransi dan kepedulian kepada para anak yatim dari berbagai agama terus digalakkan dan tentu memerlukan bantuan dan perhatian.

"Jika biasanya kelompok agama memberikan santunan kepada anak yatim dari kalangan internal agamanya sendiri, IMI dan GERAK BS bersama Dewan Pembina IMI Pusat Mauara Sirait berusaha menembus sekat-sekat perbedaan agama tersebut," ujar Bamsoet usai memberikan santunan anak yatim lintas agama, di Kantor IMI Pusat, Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 18 Desember 2021.

Langkah ini juga untuk menggugah kesadaran kebangsaan kita, sekaligus menunjukkan kepada para anak yatim bahwa mereka masih memiliki saudara sebangsa yang peduli terhadap mereka.

"Walaupun tidak satu dalam keimanan, namun kita satu dalam kemanusiaan dan satu dalam kebangsaan," kata Bamsoet, menambahkan.

Hadir Pengurus IMI Pusat antara lain Badan Penasehat Robert Kardinal, Bendahara Umum Effendy Gunawan, Hubungan Antar Lembaga Junaedi Elvis, Komisi Sosial Kombes (Pol) Putu Putera, serta Komunikasi dan Media Sosial Dwi Nugroho. Hadir pula Ketua Umum GERAK BS Aroem Hadiatie Alzier dan Pengurus Majelis Taklim Baitul Sholihin (Majelis Taklim BS) Dokter Lukman Nurdin.

Ketua Umum IMI ini menjelaskan, menurut laporan Global Minimum Estimates of Children Affected by Covid-19-Associated Orphanhood and Deaths of Caregivers: A Modelling Study, sejak 1 Maret 2020 hingga 30 April 2021, secara global diperkirakan ada 1.562.000 anak kehilangan setidaknya satu orang tua yang meninggal karena Covid-19. Sementara di Indonesia, Litbang Kompas memperkirakan per 17 Agustus 2021, akibat pandemi Covid-10, terdapat 30.912 anak Indonesia yang menjadi yatim/piatu/yatim piatu.

Ketua Dewan Pembina GERAK BS dan Majelis Taklim BS ini mendorong pemerintah memberikan perhatian serius kepada anak-anak yang menjadi yatim, piatu, dan yatim piatu akibat pandemi Covid-19.

Selama ini keberadaan mereka seperti luput dari perhatian. Pemerintah melalui Kementerian Sosial bisa mulai mendata secara terperinci nama dan alamat, serta siapa saja anak Indonesia yang menjadi yatim/piatu/yatim piatu akibat pandemi Covid-19.

"Bantuan dari pemerintah terhadap mereka sangat diperlukan, agar masa depan mereka tidak terganggu. Dari segi pendidikan, misalnya, pemerintah bisa memaksimalkan Program Indonesia Pintar (PIP) hingga Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu jalan keluar," ujar Bamsoet. (*)