Bamsoet Apresiasi Kejurnas Balap Motor Bebek Piala Presiden RI Pertama di Indonesia

INFO NASIONAL- Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengapresiasi semangat juang 106 pembalap di Kejuaraan Nasional Balap Motor Bebek Piala Presiden Republik Indonesia. Lazimnya sebuah kejuaraan, menang dan kalah adalah hal yang biasa. Terpenting adalah penerapan sportivitas dan fairplay. Sekaligus semangat juang untuk senantiasa melatih dan meningkatkan kemampuan bagi para pembalap.

"Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, baru kali ini ada kejuaraan nasional otomotif memperebutkan Piala Presiden Republik Indonesia. Tidak heran jika para pembalap sangat antusias. Pembalap termuda Abimanyu Bintang Fermadi yang berusia 9 tahun, turun di kelas MP4 bersama ARL MKO Racing Team," ujarnya usai menutup dan menyerahkan Piala Bergilir kepada para Juara Umum Kejuaraan Nasional Balap Motor Bebek Piala Presiden Republik Indonesia, di Sirkuit Internasional Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 12 Desember 2021.

Turut hadir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta jajaran direksi Sirkuit Internasional Sentul, antara lain Komisaris sekaligus Badan Pembina IMI Pusat Tinton Soeprapto, Direktur Utama Didi Hardianto, Direktur Niaga sekaligus Deputi Olahraga Mobil IMI Pusat Lola Moenek, dan Manager Operasional Dika CH.

Sementara pengurus IMI Pusat yang hadir antara lain Badan Pengawas Brigjen Pol Syamsul Bahri, Wakil Ketua Umum Olahraga Sepeda Motor Sadikin Aksa, Wakil Ketum Olahraga Mobil Ananda Mikola, Waketum Organisasi M Riyanto, Hubungan Antar Lembaga Junaidi Elvis, Guntur Muchtar dan Andrys Ronaldi, Komunikasi dan Media Sosial Dwi Nugroho dan Hasby Zamri, Komisi Sosial Dwi Aroem Hadiatie dan Aris Birawa, serta Komisi Wisata Roy Wicaksono.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, berbagai pembalap ternama Indonesia juga terjun dalam kejuaraan ini. Antara lain Reykat Yusuf Fadillah dari DKI Jakarta yang pernah mendapatkan wildcard Asia Talent Cup 2021 di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Juara Nasional kelas Expert OnePrix Championship 2021, M. Faerozi, juga turut serta bertanding dalam kelas OP1 bersama ASR Sulawesi Tenggara Ipone Racetech RCB Proliner Pirelli KYB.

Total ada 106 pembalap yang turun bertanding di berbagai kelas. Antara lain 24 pembalap di kelas Bebek 4-Tak Tune Up 150cc Expert (MP1), 36 pembalap Bebek 4-Tak Tune Up 150cc Novice (MP2), 23 pembalap Bebek 4 Tak Standar 150Cc Rookie (MP3), 10 pembalap Bebek 4 Tak Standar 150Cc Beginner (MP4), serta 13 pembalap dalam supporting class Bebek 4 Tak Tune Up 150Cc Expert (OP1).

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini memaparkan hasil kejuaraan di masing-masing kelas. Kelas MP1, race pertama dimenangkan Wildan Rifki, disusul Anggi Setiawan dan Agung Septian. Race kedua dimenangkan oleh Reynaldo CHD Rtukore, disusul Renggi Lukmana dan Hendra Rusady. Kedua hasil race tersebut menempatkan Reynaldo CHD Rtukore yang mengumpulkan 38 poin sebagai Juara Umum Nasional MP1.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, Kelas MP3, race pertama dimenangkan Reykat Yusuf Fadillah, disusul M Zachry Akbar dan Kiandra Ramadhipa. Race kedua dimenangkan M. Zachry Akbar, disusul Cessy Melandri dan Arai Agaska Dibani. Hasil kedua race menempatkan M. Zachry Akbar yang memperoleh 45 poin sebagai Juara Umum Nasional MP3. (*)