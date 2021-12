Novel Baswedan Dkk Datangi Mabes Polri

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan bersama Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo dan mantan pegawai KPK lainnya melintas usai menjalani asesmen atau uji kompetensi di Gedung Transnasional Crime Center (TNCC), Divisi Humas Polri, Jakarta, Selasa, 7 Desember 2021. Sebanyak 44 mantan pegawai KPK menjalani asesmen atau uji kompetensi dalam rangka perekrutan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepolisian Republik Indonesia (Polri). TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Novel Baswedan bersama beberapa mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi Mabes Polri pada Kamis siang, 9 Desember 2021. Memakai kemeja putih dan celana hitam, mereka akan dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara di Polri.

"Semoga kehadiran kami di Polri bisa membawa manfaat," kata Novel di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Desember 2021.

Novel dkk tiba di markas kepolisian pada pukul 12.20 WIB. Bersama Novel, hadir pula mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, mantan Kepala Satuan Tugas Penyelidik KPK Harun Al Rasyid dan mantan penyelidik KPK Aulia Postiera. Sama dengan Novel, mereka memakai kemeja putih dan celana hitam.

Novel mengatakan akan menjalani persiapan sebelum pelantikan, yaitu geladi bersih. Dia berharap acara pelantikan ini berjalan lancar.

Bersama dengan Novel ada 43 eks pegawai lainnya yang akan dilantik sebagai ASN Polri. Mereka adalah bagian dari 57 pegawai KPK yang menjadi korban Tes Wawasan Kebangsaan.

Mereka tidak diangkat menjadi ASN KPK, lalu dipecat karena dianggap tidak memenuhi syarat dalam TWK. Ombudsman RI dan Komnas HAM menyatakan tes itu melanggar prosedur dan melanggar HAM.