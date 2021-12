Selain Gunung Semeru, Ini Daftar Gunung Berapi di Pulau Jawa

TEMPO.CO, Jakarta - Gunung Semeru meletus dalam beberapa hari terakhir. Letusan pertama terjadi pada Sabtu sore, 4 Desember 2021. Gunung berapi yang terletak di Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, itu menyebabkan korban jiwa.

Berbicara soal gunung meletus, Pulau Jawa memiliki banyak gunung aktif atau gunung berapi. Kendati dari segi ukuran Jawa relatif kecil jika dibandingkan dengan Sumatera, tetapi pulau ini memiliki konsentrasi gunung berapi aktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Nusantara.

Mengutip dari Global Volcanism Program Smithsonian Institution, ada 45 gunung berapi aktif di Pulau Jawa. Jumlah ini tidak termasuk 20 kawah dan kerucut kecil di kompleks vulkanik Dieng dan kerucut muda di kompleks kaldera Tengger. Beberapa gunung berapi dikelompokkan menjadi satu dalam daftar di bawah ini karena lokasinya yang berdekatan.

Empat gunung berapi yang paling aktif di Pulau Jawa yaitu Semeru, Bromo, Merapi, dan Kelud. Gunung Semeru tercatat terus mengeluarkan letusan sejak 1967. Melansir International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior, Gunung Merapi dinobatkan sebagai gunung api paling aktif sejak 1995. Berikut daftar gunung berapi di Pulau Jawa:

1. Krakatau

2. Pulosari

3. Karang

4. Kiaraberes-Gagak

5. Perbakti

6. Salak

7. Gede

8. Patuha

9. Wayang-Windu

10. Malabar

11. TangkubanPerahu

12. Papandayan

13. Kendang

14. Kamojang

15. Guntur

16. Tampomas

17. Galunggung

18. Talagabodas

19. Karaha

20. Ciremai

21. Slamet

22. Dieng

23. Sindoro

24. Sumbing

25. Ungaran

26. Telomoyo

27. Merbabu

28. Merapi

29. Muria

30. Lawu

31. Wilis

32. Kelud

33. Kawi-Butak

34. Arjuno-Welirang

35. Penanggungan

36. Malang

37. Semeru

38. Bromo

39. Lamongan

40. Lurus

41. Iyang-Argapura

42. Raung

43. Ijen

44. Baluran

HENDRIK KHOIRUL MUHID

