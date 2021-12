Humas MPR Dialog Kebangsaan di UIN Syarif Hidayatullah

INFO NASIONAL- Mahasiswa adalah intelektual muda yang idealis dan sangat kuat memegang teguh nilai-nilai yang dipercayai sebagai nilai kebenaran. Ini berbeda dengan pelajar yang datang ke sekolah untuk menimba ilmu. “Mahasiswa kerap terpanggil hati nuraninya untuk peduli pada masalah-masalah yang ada,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Setjen MPR, Budi Muliawan.

Budi menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber dalam diskusi dengan tema ‘Peran Mahasiswa sebagai Tonggak Pemersatu dalam Kebhinnekaan’, Sarasehan Kehumasan, ‘MPR Menyapa Sahabat Kebangsaan’, di Aula Madya Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Banten, 29 November 2021.

Acara tersebut dihadiri Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) UIN Syarif Hidayatullah, Cecep Castrawijaya, Ketua Senat Mahasiswa FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Syafira Febby; dan puluhan mahasiswa.

Budi Muliawan menuturkan sebagai kaum intelektual, mahasiswa memiliki peran dan fungsi sosial yang mampu memberi dampak bagi kemajuan peradaban dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Alumni Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia ini mengutip pendapat Leila Mona dalam jurnal Mengembangkan ‘Personal Social Responsibility (PSR)’ dalam Membangun Karakter Mahasiswa, menyebutkan ada lima peran penting mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertama, mahasiwa sebagai iron stock sehingga dituntut memiliki kepribadian yang baik dan menjadi manusia yang tangguh dengan akhlak mulia, Kedua, mahasiswa sebagai agent of change untuk mewujudkan dan memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara agar menjadi lebih sejahtera.

Ketiga, mahasiswa sebagai guardian of value yakni mengawasi dan menyuarakan pendapat jika ada penerapan nilai-nilai yang tidak sesuai seperti kejujuran, menjunjung tinggi keadilan, integritas, gotong royong, rasa empati dan nilai lainnya. Keempat, mahasiswa sebagai moral of force’ ditunjukkan lewat moral yang beradab.

Kelima, mahasiswa sebagai social control yakni menjembatani hubungan masyarakat dengan pemerintah lewat penyampaian aspirasi, kemampuan mengkritik kebijakan pemerintah atau hal lainnya.

Budi Muliawan menuturkan peran strategis mahasiswa tercatat dalam perjalanan sejarah bangsa mulai dari Sumpah Pemuda Tahun 1928 dan peristiwa ‘Rengasdengklok’ ketika sejumlah pemuda pejuang mendesak Soekarno dan Hatta segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Peran mahasiswa juga nampak jelas di era tahun 1965-1966 dan era reformasi 1998. “Kami mendorong mahasiswa seluruh Indonesia untuk bangkit mengambil peran itu demi Indonesia maju,” katanya.

Cecep Castrawijaya mengatakan, sejarah perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peran pemuda dan mahasiswa. “Sejak 1908 hingga Gerakan Reformasi 1998, mahasiswa sebagai kaum terpelajar hadir menunjukan perannya,” tuturnya.

Cecep berharap agar mahasiswa tetap berperan menjadi pembaharu agar bangsa dan negara Indonesia bisa berkembang dan maju. “Dengan terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memahami nilai luhur bangsa sehingga muncul generasi pintar dengan nasionalisme yang kuat,” ujarnya.

Cecep mengungkapkan setiap mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah harus mempelajari delapan pilar, salah satunya paham kebangsaan atau nasionalisme. Hal ini sangat penting sebab mereka berasal dari berbagai daerah sehingga perlu diikat dalam satu rasa kebangsaan. “Dalam orientasi mereka bisa saling mengenal satu sama lain, belajar, bersosialisasi dan berorganisasi bersama sehingga mahasiswa saling memahami dari perbedaan yang ada,” katanya.(*)