DPR: Program Zero ODOL di Serang Berjalan Optimal

INFO NASIONAL-Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Arwani Thomafi melakukan pertemuan dengan jajaran Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kabupaten Serang, Provinsi Banten

Pertemuan itu terkait pengawasan serta menyerap masukan terhadap kinerja dan keefektifitasan UPPKB dalam mewujudkan Zero ODOL (Over Dimension Over Loading), Kamis, 2 Desember 2021.

Arwani mengatakan, keberadaan jembatan timbang ini dimaksudkan untuk membatasi angkutan yang bermuatan melebihi ketentuan. Kal ini penting untuk menjaga dan memastikan kondisi jalan tidak rusak dan juga keselamatan dan keamanan bagi pengendara yang lain. Menurutnya, kondisi dari UPPKB Cikande dan UPPKB lainnya pada umumnya jauh dari memadai, sehingga keefektifitasan dan juga optimalisasi UPPKB masih jauh dari harapan.

Komisi V DPR RI mendorong program Kementerian Perhubungan Zero ODOL, hingga 2023. Mereka juga berharap dengan program tersebut tidak ada lagi over dimension dan over loading. Selain itu Komisi V DPR RI juga meminta Kemenhub dapat mengkonsolidasikan dan mensinergikan dengan seluruh stakeholder terkait, agar program Zero ODOL dapat terwujud. (*)