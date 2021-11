Bamsoet Yakin Dubes AS Rosan Roeslani Tingkatkan Hubungan Diplomatik

INFO NASIONAL – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, meyakini kepemimpinan Duta Besar Rosan Roeslani untuk Amerika Serikat dapat meningkatkan hubungan diplomatik. Latar belakang Rosan sebagai pengusaha memberikan nilai lebih untuk menarik sebanyak mungkin investor dari negara tersebut.

"Dalam mempromosikan Indonesia sebagai destinasi investasi bagi Amerika Serikat, Duta Besar Rosan Roeslani bisa memanfaatkan forum US Chamber of Commerce dan US-ASEAN Business Council, yang di dalamnya berisi ratusan pengusaha Amerika Serikat. Beberapa sektor yang bisa ditawarkan antara lain perdagangan dua arah, konektivitas digital, kesehatan, hingga pengembangan SDM," ujar Bamsoet di Jakarta, Senin, 22 November 2021.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, peran ekonomi digital akan semakin besar dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan sektor ekonomi digital di Indonesia mencapai di atas 40 persen per tahun. Investasi di sektor ekonomi digital Indonesia, dapat menjadi pintu masuk bagi Amerika Serikat untuk membuka akses yang lebih besar lagi ke pasar ekonomi digital ASEAN yang saat ini bernilai lebih dari US$100 miliar.

"Pada November 2020, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai pendanaan infrastruktur dan perdagangan senilai 750 juta dolar AS, serta penandatanganan Letter of Interest (LoI) dari United States International Development Finance Corporation (DFC) yang akan menginvestasikan 2 miliar dolar AS atau setara Rp 28,3 triliun untuk Sovereign Wealth Fund/SWF (Lembaga Pengelola Investasi di Indonesia).

Kedua perjanjian tersebut ditandatangani di akhir periode pemerintahan Presiden Trump. KBRI Washington perlu mengawal jangan sampai ada perubahan di masa pemerintahan Presiden Joe Biden," tutur Bamsoet.

Dia melanjutkan, KBRI Washington juga bisa memuluskan kembali rencana pemerintah Indonesia menarik Elon Musk berinvestasi di Indonesia. Tidak hanya pada sektor pengembangan kendaraan listrik Tesla, juga menjadikan Indonesia sebagai lokasi launching pad (landasan peluncuran roket) Space X.

"Pasca-pembicaraan via telepon antara Presiden Joko Widodo dengan Elon Musk pada Desember 2020 lalu, Elon Musk sempat menyatakan ketertarikannya berinvestasi di Indonesia. Namun realisasinya hingga kini masih terkendala beberapa hal. KBRI Washington harus bisa menjadi problem solver," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, pengembagan industri baterai untuk kendaraan listrik sangat menjanjikan. Indonesia mempunyai sumber daya nikel dan kobalt yang besar. Bahkan sejak tahun 2018, Indonesia telah diakui sebagai raja nikel dunia karena menguasai 21 miliar ton atau sekitar 30 persen cadangan dan sumberdaya nikel dunia. Indonesia juga memiliki kekayaan material komponen penting untuk industri baterai selain nikel. Antara lain 1,2 miliar ton aluminium, 51 miliar ton tembaga, dan 43 miliar ton mangan.

Sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam mengembangkan kendaraan listrik, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

“Indonesia juga sudah mendirikan Indonesia Battery Corporation (IBC). Sebuah holding yang dibentuk oleh empat BUMN, yaitu PT. Indonesia Asahan Aluminium, PT. Aneka Tambang Tbk, PT. Pertamina, dan PT. PLN, untuk mengelola industri baterai terintegrasi dari hulu sampai ke hilir di Tanah Air," ujar Bamsoet. (*)