Pemkot-Pemkab Kediri Sinergi Bangkitkan Wisata Olahraga Lewat 'Kelud UpHill Challenge'

Even sepeda nasional bertajuk 'Kelud Uphill Challenge' (KUC), pada Sabtu (13/11/21) diikuti oleh ratusan pesepeda dari berbagai daerah di Indonesia. Para peserta menempuh jarak kurang lebih 30 kilometer.

INFO NASIONAL-Upaya agar perekonomian kembali pulih terus dilakukan, salah satunya melalui event pariwisata bersepeda nasional bertajuk Kelud Uphill Challenge (KUC). Pemerintah Kabupaten Kediri bersama dengan Pemerintah Kota Kediri bersinergi menyelenggarakan KUC pada Sabtu, 13 November 2021 untuk mengenalkan potensi wisata olahraga.

KUC diharapkan dapat memberikan dampak pada Kabupaten Kediri yang menjadi lokasi titik finish para peserta. Pasalnya, mereka akan mengenal lokasi wisata Gunung Kelud yang eksotis dan jalur bersepeda yang penuh dengan pemandangan alam yang indah.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta menempuh jarak kurang lebih 30 kilometer. Kelud Uphill Challenge diawali dari Lapangan Gajah Mada Kota Kediri selanjutnya melintasi Desa Janti Kecamatan Wates. Sementara untuk kompetisi, garis start dimulai dari Mapolsek Wates dan finish di Pos Dua Gunung Kelud Kecamatan Ngancar.

Para peserta Kelud UpHill Challenge 2021 sangat antusias mengikuti delapan kategori yang dilombakan. Setiap kategori diambil 5 pesepeda yang berhasil finish pertama untuk menjadi pemenang.

Penyerahan hadiah dilakukan oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto, Kepala Disparbud Kabupaten Kediri Adi Suwignyo, dan perwakilan dari Polres Kediri.

Inilah Juara Kelud Uphill Challenge 2021

Pada kategori Result Men Open juara I diraih oleh Sandy Nur Hasan dari Mula Cycling, juara II Agung Ali Sahbana dari BRCC, juara III Woro Fitriyanto dari BRCC, juara IV Ahmad Yoga Ilham dari Mula Cycling, dan juara V Ilham Dzikri Ramadhan dari Liberta Cycling Team.

Kategori Result Junior Open juara I Muhammad Sylhan Nurrahmat dari ASC Cycling, juara II Rizky Aditya Noufal dari Ride On, juara III Naufal Faris dari Herba Mojo Cycling Team, juara IV Rajasa Khamadeva dari ISSI Sleman, dan juara V Muhammad Andy Royan dari Ride On.

Untuk kategori Result Men Sport, juara I Pangga Sarwani dari Voor Joner, juara II Purwantoro ISSI Sleman, juara III Kasiono Hadi dari KGB, juara IV Nova Nurdinata dari Barasepeda.cc Ponorogo, dan juara V Ayik Yulianto dari Rebellion.

Result Master A, juara I David Lasianto dari Rainbow CC, juara II Moch Arif dari HCC Malang, juara III Ardhita Ansyarulloh dari HCC Malang, juara IV Dennis Ardianto dari Pendekar Gunung, dan juara V Mohammad Khoirul Abidin dari HCC Malang.

Result Master B, juara I Yohanes Tekno Wijoyo dari RS Team, juara II Juwanto dari Samba Bike Semarang, juara III Yahanes Viktor Hadi dari HCC Malang, juara IV Candra Dauna dari RS Team, juara V Samsodin dari SBT Club.

Result Master C, juara I Tarmin Hadiwiyono dari Jokindo, juara II Rudy Soegiarto dari Ratjoen Malang, juara III Soetanto Tanojo DR J Team, juara IV Hendro Gunadi dari RS Team, dan juara V Suwandi Haliman dari IPSM Madiun.

Result Women Open juara I Dewika Mulya Sova dari KGB Jakarta, juara II Chika Zerra Arta dari Kopi Ireng, juara III Melvia Aisya dari KGB Jakarta, juara IV Nurul Izza dari Timnas Indonesia, dan juara V Salsa Billah dari KGB Jakarta.

Lalu pada Result Women Sport juara I Priscilla Gunawan dari WCC Surabaya, juara II Ferry Silviana dari Ride On, juara III Dyana Pitta dari HCC Malang, juara IV Karina Mayasari dari Ride On, dan juara V Ilma Islami dari Ride On.

Menariknya, salah satu pemenang Kelud UpHill Challenge 2021 adalah Istri Wali Kota Kediri Ferry Silviana dari Ride On. Ferry Silviana mengaku senang karena berhasil meraih juara II dan bisa menaklukkan rute yang menantang dengan catatan waktu 01:07:49.

“Alhamdulillah bersyukur bisa meraih juara kedua. Sebenarnya sedikit kurang puas tapi ya tetap bersyukur. Acara ini seru sekali dan bagus ya. Semoga ke depan event semacam ini lebih bagus dan menantang lagi,” katanya. (*)