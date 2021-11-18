Kamis, 18 November 2021
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Menginjak 109 Tahun, Berapa Perguruan Tinggi yang Sudah Didirikan Muhammadiyah?

Reporter:
Editor:

Nurhadi

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  • Kampus Universitas Muhammadiyah Malang. (Komunika)

    Kampus Universitas Muhammadiyah Malang. (Komunika)

    TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 18 November 2021, Muhammadiyah memperingati kelahirannya yang ke-109 tahun. Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah telah banyak berkiprah bagi kemajuan Tanah Air, terutama di bidang pendidikan.

    Muhammadiyah memiliki banyak lembaga pendidikan Islam, mulai dari tingkat bawah hingga tingkat perguruan tinggi. Di tingkat perguruan tinggi, Muhammadiyah menaungi banyak universitas dan sekolah tinggi yang tersebar di tanah air.

    Berdasarkan data Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, hingga Agustus tahun lalu, total terdapat 162 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA). Dengan rincian, 60 universitas, 82 sekolah tinggi, 6 akademi, 9 institut, dan 5 politeknik.

    Dikutip dari laman stikeslhokseumawe.ac.id, berikut ini daftar perguruan tinggi milik Muhammadiyah:

    Universitas Muhammadiyah

    1. Universitas ‘Aisyiyah Surakarta
    2. Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta
    3. Universitas Ahmad Dahlan
    4. Universitas Muhammadiyah Aceh
    5. Universitas Muhammadiyah Bandung
    6. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin
    7. Universitas Muhammadiyah Banten
    8. Universitas Muhammadiyah Bengkulu
    9. Universitas Muhammadiyah Bulukumba
    10. Universitas Muhammadiyah Buton
    11. Universitas Muhammadiyah Cirebon
    12. Universitas Muhammadiyah Enrekang
    13. Universitas Muhammadiyah Gorontalo
    14. Universitas Muhammadiyah Gresik
    15. Universitas Muhammadiyah Jakarta
    16. Universitas Muhammadiyah Jambi
    17. Universitas Muhammadiyah Jember
    18. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
    19. Universitas Muhammadiyah Kendari
    20. Universitas Muhammadiyah Kotabumi
    21. Universitas Muhammadiyah Kudus
    22. Universitas Muhammadiyah Kupang
    23. Universitas Muhammadiyah Lamongan
    24. Universitas Muhammadiyah Lampung
    25. Universitas Muhammadiyah Luwuk
    26. Universitas Muhammadiyah Madiun
    27. Universitas Muhammadiyah Magelang
    28. Universitas Muhammadiyah Makassar
    29. Universitas Muhammadiyah Malang
    30. Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
    31. Universitas Muhammadiyah Mataram
    32. Universitas Muhammadiyah Metro
    33. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
    34. Universitas Muhammadiyah Palembang
    35. Universitas Muhammadiyah Palopo
    36. Universitas Muhammadiyah Palu
    37. Universitas Muhammadiyah Parepare
    38. Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
    39. Universitas Muhammadiyah Pendidikan Sorong
    40. Universitas Muhammadiyah Ponorogo
    41. Universitas Muhammadiyah Pontianak
    42. Universitas Muhammadiyah Pringsewu
    43. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
    44. Universitas Muhammadiyah Purwokerto
    45. Universitas Muhammadiyah Purworejo
    46. Universitas Muhammadiyah Riau
    47. Universitas Muhammadiyah Semarang
    48. Universitas Muhammadiyah Siden Rappang
    49. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
    50. Universitas Muhammadiyah Sinjai
    51. Universitas Muhammadiyah Sorong
    52. Universitas Muhammadiyah Sukabumi
    53. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
    54. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
    55. Universitas Muhammadiyah Surabaya
    56. Universitas Muhammadiyah Surakarta
    57. Universitas Muhammadiyah Tangerang
    58. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
    59. Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya
    60. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

    Sekolah Tinggi Muhammadiyah

    1. STAI Muhammadiyah Bandung
    2. STAI Muhammadiyah Blora
    3. STAI Muhammadiyah Garut (Cikelet)
    4. STAI Muhammadiyah Klaten
    5. STAI Muhammadiyah Paciran
    6. STAI Muhammadiyah Probolinggo
    7. STAI Muhammadiyah Tulungagung
    8. STAIDA Muhammadiyah Garut
    9. STEBIS Muhammadiyah Sumedang
    10. STF Muhammadiyah Cirebon
    11. STF Muhammadiyah Tangerang
    12. STIA Muhammadiyah Selong
    13. STIE Muhammadiyah Asahan
    14. STIE Muhammadiyah Bandung
    15. STIE Muhammadiyah Cilacap
    16. STIE Muhammadiyah Jakarta
    17. STIE Muhammadiyah Kalianda
    18. STIE Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan Lamongan
    19. STIE Muhammadiyah Mamuju
    20. STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb
    21. STIE Muhammadiyah Tuban
    22. STIH Muhammadiyah Bima
    23. STIH Muhammadiyah Kalianda
    24. STIH Muhammadiyah Kisaran Asahan
    25. STIH Muhammadiyah Takengon Aceh Tengah
    26. STIK Muhammadiyah Pontianak
    27. STIKes ‘Aisyiyah Bandung
    28. STIKes ‘Aisyiyah Palembang
    29. STIKes Muhammadiyah Banda Aceh
    30. STIKES Muhammadiyah Bojonegoro
    31. STIKES Muhammadiyah Ciamis
    32. STIKES Muhammadiyah Cirebon
    33. STIKES Muhammadiyah Gombong
    34. STIKES Muhammadiyah Kendal
    35. STIKES Muhammadiyah Klaten
    36. STIKes Muhammadiyah Kuningan
    37. STIKES Muhammadiyah Lhokseumawe
    38. STIKES Muhammadiyah Manado
    39. STIKES Muhammadiyah Palembang
    40. STIKES Muhammadiyah Sidenreng Rappang
    41. STIKES Muhammadiyah Tegal
    42. STIKES Muhammadiyah Wonosobo
    43. STIKOM Muhammadiyah Batam
    44. STIKOM Muhammadiyah Jayapura
    45. STIPER Muhammadiyah Tanah Grogot
    46. STIS M Pringsewu Lampung
    47. STIT Muhammadiyah Aceh Barat Daya
    48. STIT Muhammadiyah Bangil
    49. STIT Muhammadiyah Banjar
    50. STIT Muhammadiyah Bojonegoro
    51. STIT Muhammadiyah Intrnasional Batam
    52. STIT Muhammadiyah Kediri
    53. STIT Muhammadiyah Kendal
    54. STIT Muhammadiyah Lumajang
    55. STIT Muhammadiyah Ngawi
    56. STIT Muhammadiyah Paciran
    57. STIT Muhammadiyah Sibolga
    58. STIT Muhammadiyah Tanjung Redeb
    59. STKIP ‘Aisyiyah Riau
    60. STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya
    61. STKIP Muhammadiyah Aceh Tengah
    62. STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung
    63. STKIP Muhammadiyah Barru
    64. STKIP Muhammadiyah Batang
    65. STKIP Muhammadiyah Blora
    66. STKIP Muhammadiyah Bogor
    67. STKIP Muhammadiyah Bone
    68. STKIP Muhammadiyah Kalabahi Alor
    69. STKIP Muhammadiyah Kuningan
    70. STKIP Muhammadiyah Lumajang
    71. STKIP Muhammadiyah Manokwari
    72. STKIP Muhammadiyah Muara Bungo
    73. STKIP Muhammadiyah Oku Timur
    74. STKIP Muhammadiyah Pagaralam
    75. STKIP Muhammadiyah Sampit
    76. STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh
    77. STMIK Muhammadiyah Jakarta
    78. STMIK Muhammadiyah Paguyangan
    79. STT Muhammadiyah AR. Fachrudin
    80. STT Muhammadiyah Cileungsi
    81. STT Muhammadiyah Kebumen
    82. STT Mutu Muhammadiyah Tangerang

    Akademi Muhammadiyah

    1. AA Muhammadiyah Klaten
    2. AIS Muhammadiyah Semarang
    3. AKBID Muhammadiyah Kotawaringin Timur (Sampit)
    4. AKPer ‘Aisyiyah Padang
    5. AKPER Muhammadiyah Bireuen
    6. AKPER Muhammadiyah Cirebon

    Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah

    1. IAI Muhammadiyah Bima
    2. IAI Muhammadiyah Kotamobagu
    3. IAI Muhammadiyah Sinjai
    4. IKIP Muhammadiyah Maumere
    5. Institut Bisnis Muhammadiyah Banyuwangi
    6. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi
    7. Institut Islamic Studies Muhammadiyah Pacitan
    8. ITB Ahmad Dahlan Jakarta
    9. ITS dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta

    Perguruan Tinggi dan Politeknik

    1. Perguruan Tinggi ‘Aisyiyah
    2. Politeknik Muhammadiyah Magelang
    3. Politeknik Muhammadiyah Tegal
    4. Polte knik ‘Aisyiyah Pontianak
    5. Poltekes ‘Aisyiyah Banten
    6. Poltekes Muhmmadiyah Makassar

    HENDRIK KHOIRUL MUHID

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