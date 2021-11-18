Menginjak 109 Tahun, Berapa Perguruan Tinggi yang Sudah Didirikan Muhammadiyah?

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 18 November 2021, Muhammadiyah memperingati kelahirannya yang ke-109 tahun. Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah telah banyak berkiprah bagi kemajuan Tanah Air, terutama di bidang pendidikan.
Muhammadiyah memiliki banyak lembaga pendidikan Islam, mulai dari tingkat bawah hingga tingkat perguruan tinggi. Di tingkat perguruan tinggi, Muhammadiyah menaungi banyak universitas dan sekolah tinggi yang tersebar di tanah air.
Berdasarkan data Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, hingga Agustus tahun lalu, total terdapat 162 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA). Dengan rincian, 60 universitas, 82 sekolah tinggi, 6 akademi, 9 institut, dan 5 politeknik.
Dikutip dari laman stikeslhokseumawe.ac.id, berikut ini daftar perguruan tinggi milik Muhammadiyah:
Universitas Muhammadiyah
- Universitas ‘Aisyiyah Surakarta
- Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta
- Universitas Ahmad Dahlan
- Universitas Muhammadiyah Aceh
- Universitas Muhammadiyah Bandung
- Universitas Muhammadiyah Banjarmasin
- Universitas Muhammadiyah Banten
- Universitas Muhammadiyah Bengkulu
- Universitas Muhammadiyah Bulukumba
- Universitas Muhammadiyah Buton
- Universitas Muhammadiyah Cirebon
- Universitas Muhammadiyah Enrekang
- Universitas Muhammadiyah Gorontalo
- Universitas Muhammadiyah Gresik
- Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Universitas Muhammadiyah Jambi
- Universitas Muhammadiyah Jember
- Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
- Universitas Muhammadiyah Kendari
- Universitas Muhammadiyah Kotabumi
- Universitas Muhammadiyah Kudus
- Universitas Muhammadiyah Kupang
- Universitas Muhammadiyah Lamongan
- Universitas Muhammadiyah Lampung
- Universitas Muhammadiyah Luwuk
- Universitas Muhammadiyah Madiun
- Universitas Muhammadiyah Magelang
- Universitas Muhammadiyah Makassar
- Universitas Muhammadiyah Malang
- Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
- Universitas Muhammadiyah Mataram
- Universitas Muhammadiyah Metro
- Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Universitas Muhammadiyah Palembang
- Universitas Muhammadiyah Palopo
- Universitas Muhammadiyah Palu
- Universitas Muhammadiyah Parepare
- Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- Universitas Muhammadiyah Pendidikan Sorong
- Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Universitas Muhammadiyah Pontianak
- Universitas Muhammadiyah Pringsewu
- Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
- Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- Universitas Muhammadiyah Purworejo
- Universitas Muhammadiyah Riau
- Universitas Muhammadiyah Semarang
- Universitas Muhammadiyah Siden Rappang
- Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- Universitas Muhammadiyah Sinjai
- Universitas Muhammadiyah Sorong
- Universitas Muhammadiyah Sukabumi
- Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
- Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Universitas Muhammadiyah Tangerang
- Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
- Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Sekolah Tinggi Muhammadiyah
- STAI Muhammadiyah Bandung
- STAI Muhammadiyah Blora
- STAI Muhammadiyah Garut (Cikelet)
- STAI Muhammadiyah Klaten
- STAI Muhammadiyah Paciran
- STAI Muhammadiyah Probolinggo
- STAI Muhammadiyah Tulungagung
- STAIDA Muhammadiyah Garut
- STEBIS Muhammadiyah Sumedang
- STF Muhammadiyah Cirebon
- STF Muhammadiyah Tangerang
- STIA Muhammadiyah Selong
- STIE Muhammadiyah Asahan
- STIE Muhammadiyah Bandung
- STIE Muhammadiyah Cilacap
- STIE Muhammadiyah Jakarta
- STIE Muhammadiyah Kalianda
- STIE Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan Lamongan
- STIE Muhammadiyah Mamuju
- STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb
- STIE Muhammadiyah Tuban
- STIH Muhammadiyah Bima
- STIH Muhammadiyah Kalianda
- STIH Muhammadiyah Kisaran Asahan
- STIH Muhammadiyah Takengon Aceh Tengah
- STIK Muhammadiyah Pontianak
- STIKes ‘Aisyiyah Bandung
- STIKes ‘Aisyiyah Palembang
- STIKes Muhammadiyah Banda Aceh
- STIKES Muhammadiyah Bojonegoro
- STIKES Muhammadiyah Ciamis
- STIKES Muhammadiyah Cirebon
- STIKES Muhammadiyah Gombong
- STIKES Muhammadiyah Kendal
- STIKES Muhammadiyah Klaten
- STIKes Muhammadiyah Kuningan
- STIKES Muhammadiyah Lhokseumawe
- STIKES Muhammadiyah Manado
- STIKES Muhammadiyah Palembang
- STIKES Muhammadiyah Sidenreng Rappang
- STIKES Muhammadiyah Tegal
- STIKES Muhammadiyah Wonosobo
- STIKOM Muhammadiyah Batam
- STIKOM Muhammadiyah Jayapura
- STIPER Muhammadiyah Tanah Grogot
- STIS M Pringsewu Lampung
- STIT Muhammadiyah Aceh Barat Daya
- STIT Muhammadiyah Bangil
- STIT Muhammadiyah Banjar
- STIT Muhammadiyah Bojonegoro
- STIT Muhammadiyah Intrnasional Batam
- STIT Muhammadiyah Kediri
- STIT Muhammadiyah Kendal
- STIT Muhammadiyah Lumajang
- STIT Muhammadiyah Ngawi
- STIT Muhammadiyah Paciran
- STIT Muhammadiyah Sibolga
- STIT Muhammadiyah Tanjung Redeb
- STKIP ‘Aisyiyah Riau
- STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya
- STKIP Muhammadiyah Aceh Tengah
- STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung
- STKIP Muhammadiyah Barru
- STKIP Muhammadiyah Batang
- STKIP Muhammadiyah Blora
- STKIP Muhammadiyah Bogor
- STKIP Muhammadiyah Bone
- STKIP Muhammadiyah Kalabahi Alor
- STKIP Muhammadiyah Kuningan
- STKIP Muhammadiyah Lumajang
- STKIP Muhammadiyah Manokwari
- STKIP Muhammadiyah Muara Bungo
- STKIP Muhammadiyah Oku Timur
- STKIP Muhammadiyah Pagaralam
- STKIP Muhammadiyah Sampit
- STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh
- STMIK Muhammadiyah Jakarta
- STMIK Muhammadiyah Paguyangan
- STT Muhammadiyah AR. Fachrudin
- STT Muhammadiyah Cileungsi
- STT Muhammadiyah Kebumen
- STT Mutu Muhammadiyah Tangerang
Akademi Muhammadiyah
- AA Muhammadiyah Klaten
- AIS Muhammadiyah Semarang
- AKBID Muhammadiyah Kotawaringin Timur (Sampit)
- AKPer ‘Aisyiyah Padang
- AKPER Muhammadiyah Bireuen
- AKPER Muhammadiyah Cirebon
Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah
- IAI Muhammadiyah Bima
- IAI Muhammadiyah Kotamobagu
- IAI Muhammadiyah Sinjai
- IKIP Muhammadiyah Maumere
- Institut Bisnis Muhammadiyah Banyuwangi
- Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi
- Institut Islamic Studies Muhammadiyah Pacitan
- ITB Ahmad Dahlan Jakarta
- ITS dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta
Perguruan Tinggi dan Politeknik
- Perguruan Tinggi ‘Aisyiyah
- Politeknik Muhammadiyah Magelang
- Politeknik Muhammadiyah Tegal
- Polte knik ‘Aisyiyah Pontianak
- Poltekes ‘Aisyiyah Banten
- Poltekes Muhmmadiyah Makassar
HENDRIK KHOIRUL MUHID
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