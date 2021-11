LEXUS BOOTH GIIAS 2021 : IMAJINASI ELEKTRIFIKASI DUA DUNIA

JAKARTA – Selain teknologi terkemuka yang ditemukan dalam jajaran produknya, Lexus juga sangat mengedepankan desain dan estetika dalam setiap aspek yang ditawarkan. Unsur-unsur menarik dan elegan dapat ditemukan di setiap lekukan mobil Lexus; dari Spindle Grille sampai ke pahatan bodi yang menghasilkan siluet yang unik. Demikian juga ketika membuat sebuah booth dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS), dimana beberapa tahun sebelumnya, Lexus mengantongi penghargaan Best Booth di acara tersebut. Tahun ini bukan pengecualian untuk Lexus untuk hadir dengan desain yang berbeda.

“Kami sangat senang Lexus dapat kembali bergabung di acara GIIAS tahun ini untuk menyapa pelanggan setia Lexus dan seluruh Lexus Enthusiast yang selalu menunggu kehadiran Lexus. Dengan mengusung tema “Reimagine the Future of Amazing”, kali ini kami ingin menyampaikan sebuah visi elektrifikasi masa depan luxury autoshow experience. Tentunya dilengkapi dengan jajaran produk terbaik Lexus dan dipadukan dengan layanan Omotenashi khas Lexus, semuanya dapat dinikmati semua pengunjung” kata Bansar Maduma, General Manager Lexus Indonesia

Dunia ICE BSD : Booth Lexus GIIAS

Hadir mengusung Tema “Reimagine the Future of Amazing” dengan tagline Amazingly Electrified, Amazingly refined, terlihat di desain booth Lexus. Area atrium menggunakan unsur desain berwarna putih dan kayu dengan lekukan yang menghasilkan bentuk berbeda dari umumnya dan pancaran sinar biru khas electrified. Area display telah dibagi dua, yakni Electrified Area dan Regular Area dimana Electrified Area menampilkan model-model Lexus Electrified seperti model all-electric Lexus UX 300e yang didampingi Electric Charging Device, model Hybrid terbaru, The New Lexus ES Hybrid dan visi masa depan dari Lexus, yakni mobil konsep Lexus LF-30 Electrified Concept. Sedangkan Regular Area menampilkan model-model favorit pasar Indonesia seperti Lexus RX 300 Luxury, Lexus RX 300 F SPORT dan Lexus LM 350 (7 Seater).

Memasuki area Visionary Lounge, pengunjung akan melalui sebuah lorong yang memisahkan suasana bising dan hiruk pikuk pameran otomotif. Dengan desain yang jauh berbeda dari Lounge Lexus di GIIAS pada tahun-tahun sebelumnya, Lexus Visionary Lounge menggunakan marmer putih dan unsur warna abu-abu, dipadukan dengan aksen biru yang menghasilkan desain modern dan mencerminkan visi Lexus Electrified.

Di dalam Visionary Lounge, pengunjung dapat menikmati Omotenashi khas Lexus tentunya dengan tetap mempertahankan social distancing. Dan untuk pertama kalinya, Lexus Indonesia menghadirkan “Outdoor Terrace” sebagai area open space yang dibuat khusus untuk pengunjung dengan pandangan ke area atrium.

Brand Gallery di dalam Visionary Lounge merupakan area yang memegang cerita-cerita Lexus. “Crafted for the Seas” menceritakan luxury yacht pertama dari Lexus, yakni Lexus LY 650 yang menceritakan bahwa produk yang disajikan Lexus tidak terpaku kepada jalanan saja. “Crafted for Indonesia” yang menampilkan layanan-layanan Lexus Indonesia dan tentunya “Crafted to Amaze” yang terlihat dari unsur-unsur craftsmanship Lexus seperti Spindle Grille, Vleg dan jajaran produk Lexus Electrified yang hadir selama GIIAS 2021.

Dunia Virtual : www.lexuseperience.com

Tahun ini, Lexus juga menghadirkan Virtual booth khusus untuk Lexus enthusiasts yang tidak dapat hadir di acara GIIAS 2021 melalui platform Online Lexus Experience. Virtual booth Lexus telah di desain sama dengan dunia Lexus Booth di ICE BSD, semua layanan, produk dan pengalaman yang didapatkan di Lexus Booth ICE BSD sehingga dapat dirasakan secara virtual dari keamanan dan kenyamanan rumah masing-masing sehingga pengunjung tidak perlu merasa khawatir.

Lexus Indonesia menyediakan sebuah pengalaman untuk pengunjung agar dapat memasuki area Lexus Booth secara virtual dan menjelajahi setiap sudut layaknya datang ke booth Lexus secara langsung. Tidak hanya itu, Virtual booth Lexus juga dilengkapi dengan beberapa fitur baru yaitu Lexus Racing Game, sebuah permainan balap dengan mobil Lexus UX300e.

“Kami senang sekali dapat hadir kembali di acara GIIAS, namun dengan kondisi saat ini, kami pasti akan tetap menyajikan experience amazing untuk semua Lexus enthusiasts. Oleh karena itu pengalaman GIIAS kini kami hadirkan secara virtual dan offline. Kami harap ini bisa menghibur dan memberikan pengalaman yang tidak terlupakan untuk setiap pengunjung offline maupun online.” ucap Bansar.

Kunjungi Booth Lexus dan rasakan pelayanan khas Lexus di acara Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS), 11 – 21 November 2021, di ICE BSD, Hall 3A atau secara virtual melalui www.lexusexperience.com.