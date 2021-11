Hadir di GIIAS 2021, Lexus menyajikan pandangan memasuki masa depan dengan mengusung tema "Reimagine The Future of Amazing"

JAKARTA--- Lexus kembali berpartisipasi di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) untuk keenam kalinya sejak pertama kali hadir di tahun 2015. Dari tahun ke tahun, Lexus senantiasa menyajikan tema yang selalu memukau para pengunjung, Lexus enthusiasts, dan juga customer yang diundang ke booth Lexus. Dari mini lapangan golf sampai menghadirkan nuansa concert hall di dalam lounge Lexus. Tahun ini, Lexus hadir kembali di acara GIIAS 2021 dengan mengusung tema baru “Reimagine the Future of Amazing”.

Membawa semangat untuk terus memberikan experience amazing, Lexus berkomitmen dalam mempersembahkan produk dengan teknologi yang luar biasa dan brand experience yang memukau, tidak hanya sebagai automotive luxury brand namun sebagai luxury lifestyle brand. Mengambil filosofi “Refined Luxury”, Lexus menghadirkan booth yang siap untuk memukau para pengunjung. Dimulai dari desain booth yang berani dan kian menakjubkan dan desain interior modern yang mampu memperlihatkan esensi masa depan kepada pengunjung.

Bansar Maduma, General Manager Lexus Indonesia mengatakan, “Kembali memasuki ajang pameran otomotif, tentunya kami ingin memberikan yang tak terlupakan untuk semua pengunjung GIIAS 2021. Tahun ini dengan tema “Reimagine the Future of Amazing” yang memberi pandangan memasuki masa depan dunia otomotif yang dibayangkan oleh Lexus. Kami percaya bahwa masa depan akan seperti ini.”

Di sisi lain, industri otomotif telah memasuki era transformasi baru, yakni era elektifikasi. Era baru ini membawa perubahan besar dalam gaya hidup konsumen di seluruh dunia. Lingkungan sosial, kebutuhan mobilitas, dan tuntutan gaya hidup konsumen telah berkembang. Sejak tahun lalu, Lexus telah menyatakan visi elektrifikasi yang merupakan strategi elektrifikasi global, yaitu landasan Lexus dalam melakukan lompatan inovatif untuk performa kendaraan listrik, pengembangan teknologi pengendalian, keamanan, dan kenikmatan berkendara masa depan.

Visi elektrifikasi ini diwujudkan dengan kehadiran Lexus LF-30 Electrified Concept, sebuah mobil all-electric yang diperkirakan akan mengaspal di tahun 2030. Selain memperlihatkan all-electric platform dari Lexus, LF-30 Electrified Concept juga membayangkan teknologi masa depan seperti Autonomous Driving, Four In-Wheel Electric Motors, Lexus Advanced Posture Control dan AirPorter. Teknologi dan inovasi yang terdapat di Lexus LF-30 Electrified Concept semakin memperkuat visi masa depan mobility technology.

Selain itu, visi Lexus Electrified kini semakin terlihat dengan Lexus Electrified Model Lineup yang terdiri dari The New Lexus ES Hybrid. Sedan self-charging hybrid kini telah mengalami

perubahan dari segi eksterior dan interior. The New Lexus ES Hybrid mengusung teknologi Lexus Hybrid Drive generasi keempat dan 12.3-inch Touch Center Display yang akan makin menunjang driving experience nya. Tentunya, Lexus UX 300e juga hadir sebagai model all-electric pertama dari Lexus yang pertama kali diperkenalkan di tahun 2020 di Indonesia untuk pasar Asia Tenggara. Kehadiran Lexus LF-30 Electrified Concept, The New Lexus ES 300h, Lexus UX 300e dan desain booth dan lounge yang modern semakin mencerminkan tema Lexus di GIIAS 2021, yakni “Reimagine the Future of Amazing”

Untuk melengkapi Lexus Electrified Model Lineup, Lexus akan menghadirkan jajaran SUV yang telah menjadi favorit customer di Indonesia, yakni Lexus RX 300 Luxury dan F SPORT, dan tentunya flegship MPV Lexus yaitu LM 350.

Hadir dan nikmatilah experience amazing di booth Lexus selama perhelatan GIIAS 2021, tanggal 10 – 21 November 2021 di Hall 3A, Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang.