Bamsoet Sosialisasi Drag Big Bike Championship 2021

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo menuturkan, IMI akan menyelenggarakan event bergengsi Indonesian Drag Big Bike Championship 2021. Sekaligus Grand Final pemilihan Miss IMI 2021. Kedua acara tersebut diselenggarakan di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, 20 November 2021

Indonesian Drag Big Bike Championship 2021 merupakan kejuaraan drag bike pertama dengan peserta balap motor Cc besar, minimal 350 Cc. Hadiah utama sangat menarik satu unit motor Harley Davidson.

“Para pecinta motor Harley Davidson maupun motor besar lainnya bisa memanfaatkan kejuaraan ini untuk membuktikan kecepatan mengendarai motor besar di lintasan balap," ujar Bamsoet di Jakarta, usai melepas Tim Sosialisasi Drag Big Bike Championship 2021 dan Pemilihan Miss IMI 2021, di Jakarta, Senin 8 November 2021. Hadir dalam acara tersebut Ketua Panitia Drag Big Bike, Putu Putera dan Ketua Panitia Miss IMI, Puteri Indonesia Lingkungan 2019 Jolene Marie.

Untuk mensukseskan acara, panitia Indonesian Drag Big Bike Championship 2021 dan pemilihan Miss IMI 2021 telah melakukan sosialisasi acara dengan melakukan city riding ke beberapa titik. Antara lain ke Anak Elang Harley-Davidson of Jakarta, QQ Patal Senayan, Moto Village Kemang, Pasar Modern Bintaro, Pantai Indah Kapuk, dan ditutup di Senayan City.

"Sosialisasi dilakukan untuk bersilaturahmi dengan klub sahabat seperti HOG Anak Elang Jakarta, HOGERS Indonesia, DNC Big Bike Club, dan ISHD & Meddocs. Selain itu juga dilakukan penyebaran flyer sosialisasi ke berbagai kelompok masyarakat oleh para usher yg berperan sebagai miss IMI," kata Bamsoet.

Indonesian Drag Big Bike Championship 2021 akan mempertandingkan beberapa kelas. Antara lain, Bracker 12, Bracket 14, Bracket 16, Bracket FFA V Twin 350Cc Up, dan Bracket FFA Non V Twin 350Cc Up.

Kegiatan ini juga menitikberatkan pentingnya merekatkan silaturahmi antar pecinta motor besar. Sehingga para komunitas motor bisa turut mensukseskan perkembangan olahraga otomotif, khususnya balap motor, di tanah air," kata Bamsoet yang juga Kepala Badan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini. (*)