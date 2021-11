Bamsoet: BMW Kendaraan Resmi MGPA di Pertamina Mandalika International Street Circuit

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo menuturkan, IMI bersama Mandalika Grandprix Association (MGPA) dan BMW Indonesia menjalin kerja sama guna mendukung kejuaraan balap internasional di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok. BMW menyerahkan dua unit kendaraan listrik BMW 330e M Sport dan BMW X3 xDrive30e sebagai kendaraan resmi atau safety car yang akan digunakan MGPA di Sirkuit Mandalika.

Bamsoet mengungkapkan, sebelum menggelar MotoGP di bulan Maret 2022, Pertamina Mandalika International Street Circuit akan menggelar dua kejuaraan balap dunia. Pertama Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) pada tanggal 12 -14 November 2021, berikutnya WorldSBK di tanggal 19 -21 November 2021. “Kedua kendaraan listrik BMW tersebut menjadi kendaraan resmi MGPA selama IATC dan WorldSBK berlangsung," ujarnya dari Bahrein International Circuit usai penyerahan dua unit mobil BMW.

Penyerahan ini diterima Direktur Hubungan Internasional IMI Pusat Dian Delato sekaligus Clerk of The Course (Pimpinan Lomba) Sirkuit Pertamina Mandalika dari Vice President Sales and Network Development BMW Bayu Riyanto di Kantor Pusat IMI GBK Jakarta, Sabtu (6/11/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, BMW tidak hanya menjadi official mobility car di ajang IATC dan WorldSBK. BMW juga akan menjadi kendaraan resmi MGPA pada gelaran MotoGP di Mandalika bulam Maret 2022. Terlebih, BMW telah menjadi official car MotoGP sejak tahun 1999.

"Dua unit kendaraan listrik BMW yang akan digunakan sebagai safety car di Mandalika membuktikan komitmen BMW Indonesia untuk mendukung perkembangan motorsport di Indonesia. Selain mendukung upaya pemerintah Indonesia mempercepat migrasi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik," kata Bamsoet.

Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB KODRAT) ini menjelaskan, BMW 330e M Sport dan BMW X3 xDrive30e berlini plug-in hybrid electric vehicle (PHEV). Kedua kendaraan ini hadir dengan teknologi state of the art dalam hal system penggerak BMW xDrive dan BMW eDrive technology. Menghasilkan tenaga dan efisiensi terbaik di kelas medium sedan dan SAV.

"BMW 330e M Sport menghasilkan tenaga 252hp dan torsi 420Nm. Sedangkan BMW X3 xDrive30e menghasilkan tenaga 292hp dan torsi 420Nm. Penggunaan kendaraan yang mumpuni, dengan teknologi mutakhir, plus terelektrifikasi tentu menjadi nilai tambah untuk mendukung kejuaraan balap internasional yang diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Street Circuit," tutur Bamsoet. (*)