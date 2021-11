4 Warisan Budaya Tak Benda yang Dimiliki Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia memiliki beberapa warisan budaya tak benda, dari mulai yang berbentuk tarian, upacara adat, hingga pengetahuan. Berbagai warisan budaya tak benda itu tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah pun memiliki warisan budaya tak benda yang unik. Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah beberapa contoh warisan budaya tak benda yang ada di Indonesia:

1. Kerajinan Tenun Serat Gamplong

Sejak 2017, sebagaimana dilansir dari kebudayaan.slemankab.go.id, kerajinan tenun serat gamplong telah menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Dusun Gamplong, Sumber Rahayu, Moyudan, Sleman.

Desa tersebut memiliki ciri khas unik dalam menenun kain. Apabila kain tenun lain memanfaatkan alat tenun mesin, Dusun Gamplong memanfaatkan alat tenun bukan mesin yang telah diajarkan secara turun-temurun. Kebiasaan menenun tersebut telah diturunkan sejak 1950-an.

2. Pencak Silat

Pencak silat selama ini dikenal luas sebagai salah satu cabang olahraga yang menjadi lumbung emas bagi kontingen Indonesia di kejuaraan tingkat Asia. Namun ternyata, sebagaimana dilansir dari kwriu.kemdikbud.go.id, pencak silat bukan hanya sekadar olahraga, melainkan juga warisan budaya tak benda milik Indonesia.

Pada 2019, pencak silat telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO di Sidang ke-14 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Seni beladiri ini telah diajarkan dan diturunkan secara turun-temurun di berbagai wilayah. Saat ini, ada ratusan perguruan pencak silat yang dapat ditemui di berbagai penjuru daerah Indonesia.

3. Saparan Wonolelo

Saparan wonolelo, sebagaimana dilansir dari slemankab.go.id, telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda oleh UNESCO sejak 2018. Upacara adat asal Dusun Pondok Wonolelo, Widodomartani, Ngemplak, Sleman ini memiliki keunikan tersendiri.

Keunikannya terletak dari upacara kirab yang berisi pusaka-pusaka Ki Ageng Wonolelo, seorang keturunan Prabu Brawijaya V sekaligus sebagai tokoh penyebar agama Islam pada masa kerajaan Mataram. Saparan wonolelo menjadi sarana berdoa sekaligus potensi wisata di Dusun Pondok Wonolelo.

4. Tempe Mendoan

Tempe mendoan yang sering ditemui di warung-warung gorengan ternyata juga merupakan warisan budaya tak benda milik Indonesia. Dilansir dari bisnis.com, tempe mendoan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI pada Oktober 2021. Tempe mendoan ditetapkan Kemendikbud sebagai warisan budaya tak benda bersamaan dengan 50 budaya lain dari Jawa Tengah.

BANGKIT ADHI WIGUNA

