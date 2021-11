CDC Sebut Tingkat Penularan Covid-19 Indonesia Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menetapkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat penularan Covid-19 rendah atau level 1 per Senin, 1 November 2021.

Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, meminta masyarakat agar tidak terlena dengan penetapan status tersebut. Sebab, ancaman gelombang ketiga dan varian baru Covid-19 masih terus mengintai.

Sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand masih berada dalam tingkat penularan Covid-19 tinggi atau level 4.

"Masyarakat, baik yang berada di Indonesia maupun yang hendak masuk ke Indonesia, wajib tetap disiplin protokol kesehatan dan mematuhi setiap kebijakan Pemerintah. Tidak ada toleransi bagi pihak yang melanggar ketentuan," ujar Siti Nadia melalui keterangan tertulis pada Senin, 1 November 2021.

Dengan ditetapkannya status tersebut, kata Siti Nadia, pemerintah akan terus meningkatkan kualitas penanganan pandemi Covid-19 melalui deteksi dengan meningkatkan tes epidemiologi, meningkatkan rasio kontak erat yang dilacak, dan surveilans genomik.

Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan penguatan dari sisi terapeutik dengan mengonversi tempat tidur di rumah sakit sebanyak 30-40 persen dari total kapasitas rumah sakit dan pemenuhan suplai oksigen, alat kesehatan serta sumber daya manusia, mengerahkan tenaga kesehatan cadangan, pengetatan syarat masuk RS, dan pemanfaatan isolasi terpusat.

"Terkait vaksinasi, pemerintah mengalokasikan vaksin sebanyak 50 persen di daerah dengan kasus dan mobilitas tinggi, memperbanyak sentra vaksinasi, memberlakukan syarat kartu vaksin, dan mempercepat vaksinasi," ucap Siti Nadia.

Selanjutnya, pemerintah juga memperkuat implementasi PPKM Level 1-4 dan memanfaatkan teknologi digital dalam implementasi protokol kesehatan untuk menekan penularan Covid-19.

