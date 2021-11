Kepala Biro Humas MPR Ingatkan Bijak Bermedia Sosial

INFO NASIONAL – Puluhan netizen Bali yang berasal dari berbagai blog, vlog, instagram, facebook, dan twitter antusias mengikuti Netizen Academy bertema “Unity In Diversity For A Better Indonesia” yang digelar oleh MPR di kawasan Kuta, Kabupaten Badung, Bali pada Sabtu, 30 Oktober 2021.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Setjen MPR, Siti Fauziah SE., MM., dan Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Setjen MPR Budi Muliawan SH., MH. hadir dalam kegiatan yang selalu menyampaikan slogan “Bijak Bermedia Sosial Dalam Mewujudkan Karakter Bangsa”.

Siti Fauziah bangga kegiatan yang digelar di pulau dewata itu diikuti dari beragam latar belakang suku, agama, dan ras. “Ini merupakan bentuk keragaman Indonesia,” katanya.

Acara yang digelar selepas pukul 13.00 WITA itu merupakan kegiatan yang ketiga kalinya. “Sebelumnya digelar di Bali, kita adakan di Bandung dan Semarang,” ujar Siti Fauziah. Tujuan Netizen Academy untuk mensosialisasikan lembaga dan kegiatan MPR. “Agar MPR dikenal di media sosial,” kata dia.

Perempuan yang akrab dipanggil Bu Titik itu berharap tema yang diusung dalam kegiatan ini bisa diterjemahkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal demikian penting sebab saat ini media sosial kerap disalahgunakan oleh sekelompok orang untuk melakukan tindakan yang tidak bertanggungjawab. “Kita perlu bijak ketika menggunakan media sosial,” ujarnya.

Maraknya penggunaan media sosial, menurut perempuan asal Kota Bandung, Jawa Barat itu, merupakan bukti perkembangan teknologi komunikasi. “Zaman saya masih kuliah tidak ada media sosial. Dulu yang memiliki handphone sedikit. Sekarang rata-rata semua orang memiliki handphone,” tuturnya.

Agar bisa mengikuti perkembangan jaman dalam berkomunikasi maka MPR selalu menyesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi. Selain memiliki akun facebook, youtube, twitter, dan instagram, saat ini MPR juga mempunyai Buku Digital MPR RI.

Siti Fauziah menyadari perlu bantuan masyarakat agar kanal informasi milik MPR berkembang semakin baik. “Tak ada gading yang tak retak”, ujar Siti Fauziah yang meminta masukan dari para netizen. “Kita serap aspirasi para netizen. Masukan yang ada akan kita implementasikan,” kata dia.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Setjen MPR Budi Muliawan SH., MH bercerita tentang peristiwa 93 tahun silam. Pemuda dari berbagai daerah dan agama berkumpul untuk menggelar Kongres II Pemuda Oktober 1928. Apa yang dilakukan oleh para pemuda itu menurut alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, itu merupakan suatu keberanian. “Para pemuda berani menyatakan satu tekad Indonesia sebelum bangsa ini merdeka pada 17 Agustus 1945,” ujarnya.

Tidak hanya di Jakarta peristiwa sejarah perjalanan bangsa terjadi. Di Bali, para raja, rakyat, dan tentara rela berkoban untuk mempertahankan wilayahnya, merebut, dan mempertahankan Indonesia. “Ada Peristiwan Puputan Margarana dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai,” ujar Budi Muliawan.

Berbagai peristiwa di atas dapat menjadi teladan bagi generasi sekarang. Para pahlawan itu mewariskan nilai-nilai perjuangan yang perlu terus dirawat. “Pahlawan-pahlawan bangsa ini adalah inspirasi kita,” ujarnya.

Sebagai generasi muda, kaum millennial, menurut Budi Muliawan bisa melakukan perubahan menuju ke keadaan yang lebih baik. Ia mengajak kepada kaum millennial yang hadir dalam acara itu untuk menyuarakan kebenaran. Bila para pemuda tidak akan mengambil peran yang kontributif dan positif maka ruang-ruang itu akan diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. “Sampaikan yang baik lewat media sosial,” katanya. (*)