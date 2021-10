Jokowi Lantik Fadjroel Rachman hingga Rosan Roeslani sebagai Duta Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik sejumlah pejabat sebagai Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia (LBBP).

Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 127B Tahun 2021 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia. “Bersediakah saudara-saudara diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?” tanya Jokowi sebelum mengambil sumpah jabatan.

Sejumlah pejabat yang dilantik antara lain:

1. Fadjroel Rachman sebagai Dubes RI untuk Republik Kazakhstan merangkap Tajikistan berkedudukan di Nur-Sultan

2. Abdul Aziz Ahmad sebagai Dubes RI untuk Kerajaan Arab Saudi berkedudukan di Riyadh

3. Dewi Gustina Tobing sebagai Dubes RI untuk Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka merangkap Republik Maladewa berkedudukan di Kolombo

4. Bebeb AKN Djundjunan sebagai Dubes RI untuk Republik Yunani berkedudukan di Athena

5. Lena Maryana sebagai Dubes RI untuk Kuwait berkedudukan di Kuwait City

6. R. Pribadi Sutiono sebagai Dubes RI untuk Republik Slovakia berkeududukan di Bratislava

7. Muhammad Najib sebagai Dubes RI untuk Kerajaan Spanyol merangkap Organisasi Pariwisata Dunia PBB berkedudukan di Madrid

8. Ardi Hermawan sebagai Dubes RI untuk Bahrain berkedudukan di Manama

9. Ade Padmo Sarwono sebagai Dubes RI untuk Kerajaan Yordania merangkap Palestina berkedudukan di Amman

10 M. Oemar sebagai Dubes RI untuk Republik Prancis merangkap Andora, Monaco, dan Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB berkedudukan di Paris

11. Tatang Budie Utama Razak sebagai Dubes RI untuk Kolombia merangkap Antigua dan Barbuda, St. Kitts and Nevis, dan Barbados berkedudukan di Bogota

12. M.I. Derry Aman sebagai Watapp RI Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara berkedudukan di Jakarta

13. Arrmanatha C. Nasir sebagai Watap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional lainnya di New York berkedudukan di New York

14. Febrian Alphyanto sebagai Watap RI untuk Perserikatan PBB Organisasi Perdagangan Dunia dan organisasi internasional lainnya di Jenewa berkedudukan di Jenewa

15. Siswo Pramono sebagai Dubes RI untuk Australia merangkap Vanuatu berkedudukan di Canberra

16. Okto Dorinus Manik sebagai Dubes RI untuk Timor Leste berkedudukan di Dili

17. Rosan Roeslani sebagai Dubes RI untuk Amerika Serikat berkedudukan di Washington D.C.

FRISKI RIANA

Baca: Jokowi Terima Surat Kepercayaan dari 9 Duta Besar Negara Sahabat