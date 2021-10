BEM UI Kembali Demonstrasi Tuntut Pencabutan Statuta Universitas Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI kembali menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2021 tentang Statuta UI pada Jumat, 22 Oktober 2021.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Leon Alvinda mengatakan, aksi kembali digelar karena dalam aksi sebelumnya pada

12 Oktober lalu, rektor tidak menemui massa aksi.

"Menindaklanjuti hal tersebut, aliansi BEM se-UI akan melakukan aksi kembali pada hari ini, pukul 14.00 di Gedung Rektorat UI. Estimasi massa 100 orang," ujar Leon, Jumat, 22 Oktober 2021.

Adapun aksi ini memiliki tajuk "Piknik Bersama Cabut Statuta" yang bertujuan untuk menuntut pencabutan revisi Statuta UI. Aksi akan diisi dengan penampilan teatrikal dari Brigade UI dan mimbar bebas untuk berorasi santai.

1. Statuta UI hasil revisi dianggap bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya, yaitu Pasal 33 UU No 19/2003 tentang BUMN, Pasal 5 UU No. 5/2014 tentang ASN, Pasal 42-43 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik.