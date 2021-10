Tempo Financial Award 2021 untuk Inovasi Layanan Terbaik

INFO NASIONAL -- Tempo Media Group kembali memberikan penghargaan kepada perusahaan di industri keuangan yang dinilai inovatif dan memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Pemberian penghargaan ini dikemas dalam acara Tempo Financial Award (TFA) 2021, yang digelar di Ballroom 1, JS. Luwansa, Jakarta, pada 19 Oktober 2021.

TFA adalah program penghargaan yang digagas Tempo Media Group untuk mengapresiasi perusahaan finansial di Indonesia yang dinilai telah berkontribusi dan memajukan perekonomian Indonesia. Tempo Financial Award sudah berlangsung sejak 2008, di mana sebelumnya bernama Indonesia Banking Award.

Direktur Utama Tempo Inti Media, Arif Zulkifli, menjelaskan gagasan-gagasan yang muncul dari awarding Tempo, termasuk Tempo Financial Award, adalah bahwa Tempo tidak ingin melihat Indonesia dari kacamata yang melulu muram. "Ini adalah ikhtiar kami untuk melihat sisi yang lain yaitu ada industri yang punya prestasi," kata Arif dalam sambutannya, Selasa, 19 Oktober 2021.

Penghargaan TFA 2021 ini terdiri dari empat kategori, yakni The Best Financial Performance Bank, The Best Financial Resilience Bank, The Best Bank in Digital Services, dan The Best Bank in Financial Sustainability. Dalam Tempo Financial Award 2021, Tempo Media Group bekerja sama dengan Indonesia Banking Institute memberikan penghargaan kepada bank yang memenuhi sejumlah kriteria.

Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Keuangan Syariah, Halim Alamsyah, mewakili Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengapresiasi pemberian penghargaan Tempo Financial Awards. "Kami sangat mengapresiasi penghargaan yang diinisiasi Tempo Media Group bersama para sponsor dan kami sangat mengapresiasi kolaborasi Tempo Media Group dengan Indonesia Banking School (IBS) dalam penentuan pemberian penghargaan ini. Semoga menjadi semangat bagi sektor finansial," kata Halim.

Halim menilai kinerja industri keuangan khususnya bank semakin membaik seiring pemulihan dari krisis akibat pandemi Covid-19. Hal ini tak lepas dari kian membaiknya kinerja sektor riil dan dukungan kolaborasi pemerintah dengan otoritas moneter.

Adapun para juri yang memberikan penilaian dalam penghargaan ini adalah Ketua STIE Indonesia Banking School, Kusumaningtuti S. Soetiono; Hendri Saparini, Ekonom Senior, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE); M. Edhie Purnawan, Perwakilan Akademisi UGM, Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia; Alexander S. Rusli, Profesional dan Ahli Teknologi Informasi, Former President Director & Chief Executive Officer at Indosat Ooredoo; dan Meiky Sofyansah, Direktur Tempo.

Mewakili para juri, Kusumaningtuti mengatakan bahwa proses penjurian telah dilakukan secara terbuka dan bertanggungjawab. "Besar harapan nya, hasil dari penilaian Dewan Juri menghasilkan pemenang yang sesuai dengan fakta di lapangan dan besar harapannya Tempo Financial Awards ini dapat menjadi salah satu barometer perbankan Indonesia yang kredible," kata dia.

Para juri menetapkan 37 bank sebagai penerima Tempo Financial Award 2021. Untuk kategori The Best Financial Performance Bank terdapat 19 bank pemenang, di antaranya adalah PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Mega Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Untuk kategori The Best Financial Resilience Bank terdapat 5 bank pemenang. Kelima bank itu adalah PT Bank Mega Tbk., PT Bank Permata Tbk., PT Bank DKI, PT BPD Sumatera Utara dan PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Lalu untuk kategori The Best Bank in Digital Services terdapat 10 pemenang. Sejumlah bank yang masuk dalam deretan pemenang dalam kategori ini adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank Mandiri Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk.

Berikutnya, untuk bank penerima Tempo Financial Award 2021 kategori The Best Bank in Financial Sustainability terdapat 3 pemenang yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., PT Bank Mandiri Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk.(*)