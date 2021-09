Bamsoet Sosialisasi Empat Pilar MPR di OVJ

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar MPR perlu merangkul media massa dan media sosial.

"Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bisa dilakukan menggunakan program-program di televisi yang memiliki rating penonton tinggi dan digemari masyarakat luas, misalnya Opera Van Java. Penyampaian materi nilai-nilai kebangsaan bisa diberikan secara ringan, segar dan jenaka, tanpa mengurangi nilai subtansi kebangsaan," ujar Bamsoet usai tampil dalam Opera Van Java di Trans7, Jakarta, Selasa malam, 28 September 2021.

Bamsoet tampil bersama komedian Parto Patrio, Denny Cagur, Mpok Alpa, Rina Nose, Azis Gagap, serta bintang tamu Bripda Mustakim.

Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan cara-cara konvensional dalam mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI melalui ceramah sudah tertinggal di tengah kemajuan teknologi saat ini. Terlebih, berdasarkan data Internet World-Stats per akhir Maret 2021, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 212,35 juta pengguna. Sementara, We Are Social dan Hootsuite tahun 2000 mencatat tingkat penetrasi internet melalui smartphone di Indonesia mencapai 96 persen.

"Pemanfaatan teknologi dalam mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI adalah suatu keniscayaan. Semua pihak harus mampu beradaptasi. Karenanya, saya banyak melakukan sosialisasi melalui berbagai platform media sosial, semisal Youtube, Instagram, Facebook dan media sosial lainnya," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar MPR RI perlu menyasar seluruh kelompok umur. Mulai dari usia Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi. Karena itu, perlu mengkaji metode yang tepat dan efektif bagi kelompok usia tersebut.

"Materi sosialisasi perlu dibuat beragam. Selama ini kita tidak banyak memiliki jenis materi untuk semua kelompok sasaran. Ke depan, perlu disusun materi yang berbeda dan disesuaikan dengan kelompok sasaran. Membuat komik, film animasi, film berdurasi pendek 3 atau 5 menit, lagu Empat Pilar, stand up comedy dan lain-lain sebagai sarana penyampaian sosialisasi Empat Pilar MPR RI perlu terus dikembangkan," tutur Bamsoet. (*)