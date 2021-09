Kasus Covid-19 Harus di Bawah 10 Ribu Per Pekan untuk Transisi Pandemi ke Endemi

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyebut pemerintah berupaya menekan penambahan kasus mingguan serendah-rendahnya untuk memulai proses transisi dari pandemi ke endemi.

"Paling tidak, bisa dicapai angka dibawah 10 ribu kasus per minggu. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa kondisi Covid-19 di Indonesia terkendali dan siap untuk berfokus menuju endemik Covid-19," ujar Wiku lewat keterangan tertulis, Rabu, 29 September 2021.

Per 26 September 2021, penambahan kasus mingguan di Indonesia sebanyak 17.250 kasus atau telah turun 20 kali lipat dari puncak kedua. Data Satgas Covid-19 mencatat, jumlah ini lebih rendah dari kasus pada pertengahan tahun lalu, tepatnya data per 24 Agustus 2020, yaitu sebesar 18.675 kasus per minggu. "Pencapaian baik ini merupakan pembelajaran menghadapai krisis pandemi Covid-19 dalam 1,5 tahun ke belakang," tuturnya.

Dalam upaya menuju endemi, ujar Wiku, resiliensi dan kesigapan daerah dalam mengamati dan merespon kondisi di daerahnya harus terus ditingkatkan. "Dan dengan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran dari pemerintah serta kepatuhan masyarakat dalam menjalankannya, bukan tidak mungkin Indonesia akan terbebas dari pandemi dan mencapai tatanan masyarakat produktif yang aman Covid-19," tuturnya.

Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan menyebut ada tiga strategi pengendalian pandemi yang akan menjadi kunci utama dari transisi kehidupan ketika pandemi Covid-19 menjadi epidemi.

Tiga strategi tersebut adalah percepatan dan peningkatan cakupan vaksinasi; testing, tracing, treatment yang baik; dan kepatuhan protokol kesehatan yang tinggi.

"Sistem PeduliLindungi akan menjadi integrator utama dari tiga strategi tersebut, sehingga bisa meminimalkan penularan Covid-19 ketika kami membuka kembali aktivitas masyarakat," tuturnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta masyarakat harus siap hidup berdampingan dengan Covid-19.

“Kita harus mulai menyiapkan transisi dari pandemi ke endemi dan juga mulai belajar hidup bersama dengan Covid-19," ujar Jokowi pada Jumat, 10 September 2021.