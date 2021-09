Papua Tambah Dua Medali Emas dari Sepak Takraw PON XX 2021

INFO NASIONAL-- Torehan medali emas tuan rumah Papua di ajang PON XX 2021 terus bertambah. Hari Minggu (26/9) siang, tim sepak takraw Papua berhasil menambah dua medali emas dari nomor hoop putra dan putri pada pertandingan di GOR Universitas Cenderawasih, Abepura.

Bermain dihadapan pendukungnya sendiri, tim sepak takraw tampil dominan. Bahkan mereka dapat mengawinkan medali emas di dua nomor. Dua emas itu datang di nomor hoop putra dan putri. Tim Papua Putra meraih 275 poin dan menempati urutan teratas disusul Sumatera Utara di peringkat dua dan Sumatera Selatan serta Sulawesi Barat di peringkat tiga.

Sementara untuk tim putri, Papua berhasil merengkuh 260 poin sebagai pemuncak. Disusul juara dua dari Sulawesi Selatan dan juara tiga diraih tim Sulawesi Barat dan Jambi.

Pelatih tim Sepak Takraw Papua Ahmad Yamin mengucapkan syukur sedalam-dalamnya atas perolehan medali emas tersebut. Ia pun berharap kemenangan ini dapat menjadi motivasi bagi tim Papua di Cabor lain.

“Saya menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak. Dukungan KONI juga luar biasa sehingga kami bisa melakukan program yang kami susun hingga akhirnya, Puji Tuhan kami bisa hadirkan dua medali emas,” ucap Ahmad.

“Saya berharap medali emas ini bisa memotivasi teman-teman dari Cabor lainnya agar dapat mempersembahkan medali emas juga bagi kontingen Papua sehingga harapan Gubernur Lukas Enembe Papua menjadi juara umum PON XX dapat terwujud. Sukses tuan rumah, sukses juga prestasi,” lanjutnya.

Hal yang sama juga disampaikan manajer tim Sepak Takraw PON XX Papua 2021, Marci Rita. Ia pun menargetkan emas pada nomor lainnya untuk menyandang predikat juara umum. “Kami bersyukur, sebab hari ini berhasil meraih dua medali emas. Hasil ini tidak lepas dari dukungan dan doa masyarakat Papua,” ucap Marci.

Tim Papua masih dapat menambah pundi-pundi medalinya dalam cabor Sepak Takraw ini. Mereka tampil di delapan nomor pertandingan lain yakni kuadram dan double even.

Nomor itu akan dipertandingkan pada Senin (27/9) di tempat yang sama. Untuk nomor double even akan dibuka dengan pertandingan Jawa Timur vs DKI Jakarta, Sulawesi Selatan vs Papua, dan DKI Jakarta vs Riau.(*)