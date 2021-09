Menaker Luncurkan Program Pemagangan di 5 Destinasi Wisata Super Prioritas

INFO NASIONAL-- Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker, Ida Fauziyah, melakukan kick off pemagangan 5 destinasi wisata super prioritas di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jumat, 24 September 202. Peluncuran program ini menandai dimulainya masifikasi penyiapan SDM terampil pada sektor pariwisata di lima destinasi wisata super prioritas.

Dalam sambutannya Menaker Ida menyatakan bahwa program pemagangan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan, khususnya menyiapkan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja.

“Dalam program pemagangan, peserta mendapatkan pengalaman kerja pada dunia kerja yang sesungguhnya, membentuk sikap mental, perilaku kerja serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja," katanya.

Ida menjelaskan, selain penyiapan SDM terampil di 5 destinasi wisata super prioritas, pemagangan juga menjadi upaya pemerintah dalam menyongsong bonus demografi, serta menyelesaikan sejumlah tantangan yang melingkupinya. Tantangan-tantangan tersebut di antaranya adalah era digitalisasi, dampak pandemi Covid-19 pada sektor ketenagakerjaan, dan rendahnya kualifikasi keterampilan SDM Indonesia.

"Program pemagangan ini adalah bagian dari pelatihan, bukan untuk mendapatkan tenaga kerja murah. Tapi justru untuk mendapatkan tenaga kerja kompeten sesuai dengan kebutuhan industri, dalam hal ini adalah industri wisata," jelasnya.

Peresmian dilaksanakan secara hybrid dan serempak di 5 Destinasi Wisata Super Prioritas, yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), dan Likupang (Sulawesi Utara) melalui sambungan video atau virtual. Peluncuran ini juga dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di Likupang, Minahasa Utara, sebagai pusat pelaksanaan acara.

Perlu diketahui pemagangan dalam negeri pada 5 Destinasi Wisata Super Prioritas akan diikuti 470 peserta program pemagangan dengan 25 jenis jabatan, yaitu Food And Beverage Service Product; Food And Beverage Service Service; Front Office; Housekeeping; Engineering; Akunting; Food And Beverage Service Kitchen; Food And Beverage Service Restaurant; Pelayan Restoran; Back Office; Kru Diving; Admin Finance; Banquet Attendant; General Staff Officer; Information Technology; Koki; Laundry; Laundry Attendant; Public Area; Reception; Room Attendant; Room Boy; Service; Teknisi; dan Waitress.

Untuk memfasilitasi program ini, Kemnaker juga menjalin kerja sama dengan 46 perusahaan bidang pariwisata yang berada di sekitar tempat wisata. "Mudah-mudahan dengan adanya program pemagangan ini kita bisa meningkatkan kompetensi para pekerja sektor pariwisata untuk mendukung 5 destinasi wisata super prioritas," ujar Ida. (*)