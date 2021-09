Tempo Raih ExcEl Award Lewat Investigasi Korupsi Bansos dan Dinasti Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta – Majalah Tempo menyabet dua piala dalam kompetisi Excellence in Election Reporting in Southeast Asia (ExcEl Award) 2021. Dua piala itu diperoleh dalam kategori feature story dan investigation story.

ExcEl Award ini merupakan kolaborasi dari Perhimpunan Pengembang Media Nusantara (PPMN) dengan The Asia-Pacific Regional Support for Elections and Political Transitions (RESPECT).

Pada kompetisi tersebut, sebanyak lebih dari 70 publikasi diseleksi oleh juri. Seleksi publikasi yang diperlombakan merupakan artikel media regional yang dipublikasi antara 1 September 2019 hingga 31 Juni 2021. Jurnalis dari lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Thailand berpartisipasi dalam kompetisi tersebut.

Untuk kategori cerita investigasi, majalah Tempo menyabet juara pertama lewat tulisan berjudul "Social Aid Kickback for the Bull Party" yang bisa dibaca di sini. Untuk versi Bahasa Indonesia bisa diakses di sini dengan judul "Upeti Bansos untuk Tim Banteng". Liputan soal korupsi bansos ini ditulis oleh Linda Trianita dan Devy Ernis.

Liputan ini mengulas tim khusus Menteri Sosial Juliari Batubara yang diduga menampung fee dari perusahaan yang ditunjuk untuk mengadakan bantuan sosial bahan pokok. Paket bantuan itu dikuasai sejumlah politikus dan pejabat negara. Duit suap mengalir kepada calon kepala daerah dari PDI Perjuangan. Liputan ini juga mengungkap paket bantuan Covid-19 dari Kementerian Sosial yang digunakan untuk membantu pemenangan pemilihan kepala daerah.

Selain itu, majalah Tempo menyabet juara ketiga untuk kategori feature lewat tulisan bertajuk "Jokowi's Son Maneuvers Towards Candidacy" atau "Panggung Politik Trah Jokowi".

Liputan soal manuver anak dan menantu Jokowi, Gibran dan Bobby, menghadapi Pilkada 2020 ini ditulis Wayan Agus Purnomo dan Raymundus Rikang. Gibran dan Bobby melobi sejumlah partai politik untuk mendapatkan dukungan. Dalam liputan soal dinasti politik ini, Tempo juga mengungkap permintaan Istana agar partai-partai mengusung Gibran dan Bobby di Pilwalkot Solo dan Medan.

AQSHAL RAIHAN BUDIPUTRA