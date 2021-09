Sustainabilitas JKN-KIS Bergantung pada Pengelolaan Kefarmasian

INFO NASIONAL – Pengelolaan kefarmasian di era JKN-KIS harusdilakukansecara efektif dan efisien, sebab berdampakt erhadap sustainabilitas Program JKN-KIS. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali GhufronMukti dalam The 3rd Pharmacoeconomics and Outcomes Reseach Virtual Conference 2021 yang diselenggarakan oleh Malaysian Society for Pharmaeconomics and Outcome Research (MY-SPOR), Rabu 22 September.

Dalam acara yang dihadiriolehberbagaibpakarbternama dari World Health Organization (WHO), Taiwan, Afrika, dan Malaysia ini, Ghufron mengatakan upaya pencatatan data kefarmasian ke dalam sistem JKN-KIS masih perlu dioptimalkan. Pasalnya, mekanisme pembayaran fasilitas kesehatan yang diadopsi JKN-KIS saati ni, yakni kapitasi, fee for service, dan INA CBG’s, belum mengakomodir pencatatanobat-obatan s ecara efektif.

“Ketika kita berbicara tentang pembiayaan farmasi dalam Program JKN-KIS, kitajuga harusberbicara entang system pembayaran provider yang berbeda di setiap level. Di tingkat primer, JKN-KIS mengadopsi dua system pembayaran, yakni kapitasi dan fee for service untuk bebera palayanan. Sementara di rumah sakit, JKN-KIS mengacu pada tarif INA CBG’s da njuga fee for service untuk beberapa layanan.

Obat-obatan masuk dalam satubbundel pembayaran kapitasi dan INA CBG’s. Khususuntuk beberapa obat penyakit kronis, dibayarkan melalui mekanisme fee for service. Karakteristik sistem pembayaran fasilitas kesehatan yang beragamini membuat BPJS Kesehatanbelum memiliki catatanfarmasi yang lengkap dan rinci untuk mengidentifikasi pemanfaatandan pengeluaran darisistem pembayaran kapitasidan INA CBG’s. “Kami hanya bisa melihat catatan data obat-obatan berdasarkan pembayaran fee for service di tingkat primer maupun rujukan,” kata Ghufron.

Ghufron menjelaskan, upaya optimalisasi pembiayaan farmasidalam Program JKN-KIS tidak lepas dari upaya menjaga kesinambungan finansial Program JKN. Sejak 2016, tercatat peningkatan tren pembiayaan untuk obat-obatan unbundled, yakni obat-obatan yang dibayarkan secara fee for service, terpisah dari kapitasi maupun tarif INA CBG’s. Meski jumlahnya relatif kecil dibanding total pembiayaan kesehatan, namunhalini perlu mendapat perhatian khusus.

Untuk meningkatkan kesinambungan Program JKN-KIS, tantangannya tidak hany amemastikan lebih banyak penerimaan daripada pengeluaran, tetapi juga memastikan paket manfaat Program JKN-KIS berjalan efektif dan efisien.

“Karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang kuat antara pemangkukepentingan yang terlibat dalam pengelolaan kefarmasian dalam Program JKN-KIS,” kata Ghufron, yang saat inijuga menjabatsebagai Ketua Komisi Kesehatanatau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance (TC HEALTH) International Social Security Association (ISSA) Periode 2020-2022, yang beranggotakan 160 negara.

Pada 2020, BPJS Kesehatan mengeluarkan Rp 95,5 triliun untuk biaya pelayanan kesehatan di tingkat primer maupun di rumahsakit. Dari data pembayaran fee for service, BPJS Kesehatan mencatat padatahun tersebut obat penyakit kronis didominasi obat-obatan untuk diabetes, penyakit jantung, penyakit paru, dan prostatitis. Masih di tahun yang sama, BPJS Kesehatan juga menemukan kebanyakan obat kemoterapi digunakan untuk pengobatan leukimia, kanker kolorektal, kanker payudara, dan kanker paru-paru.(*)