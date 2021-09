Muba Sukses Gelar Kejurnas Motoprix Piala Presiden 2021

INFO NASIONAL Sirkuit Internasional Skyland Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) berhasil mencatat sejarah dan menjadi saksi suksesnya event balap motor bergengsi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Motoprix Region A Putaran 3 Sumsel Piala Presiden 2021,18-19 September 2021.

Event besutan Pemerintah Kabupaten Muba dibawah kepemimpinan Bupati Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA dan Wakil Bupati Beni Hernedi SIP melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tersebut menjadi event percontohan perdana di Indonesia yang berhasil digelar pasca pandemi Covid-19.

"Alhamdulillah event Kejurnas Motoprix 2021 Piala Presiden RI di Sirkuit Internasional Skyland Kabupaten Muba berhasil digelar, dan event ini akan menjadi barometer event nasional ," ujar Bupati Dodi Reza Alex Noerdin Lic yang diwakili Wakil Bupati Beni Hernedi saat membuka Kejurnas Motoprix Piala Presiden 2021, Minggu 19 September 2021.

Beni mengatakan, meski digelar tanpa penonton namun DisKominfo Muba dapat memfasilitasi antusias penonton yang bisa menyaksikan event bergengsi tersebut secara live streaming di youtube. "Lewat siaran streaming di youtube tersebut, tidak hanya penonton dari Muba saja, namun ribuan pecinta event balap motor dari seluruh Indonesia dapat menikmati event Motoprix Piala Presiden 2021 ," tuturnya.

Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumsel, Augie Bunyamin mengapresiasi fasilitas dan kesiapan Muba menyukseskan event bergengsi Motoprix Region A Putaran 3 Sumsel Piala Presiden 2021. "Muba memang sangat luar biasa, tak hanya sekedar memiliki sarana prasarana berupa Sirkuit Berstandar Internasional, namun tantangan menyukseskan event ditengah pandemi pun berhasil dituntaskan dengan baik," katanya.

Apresiasi terhadap suksesnya event Motoprix Piala Presiden RI 2021 di Sirkuit Internasional Skyland juga datang dari pembalap dari luar Provinsi Sumsel. Salah satunya Priyo Abadi dari Metro Lampung yang turun di klas 2 Tak 125 cc Underbone Open. "Semoga daerah-daerah lain di Indonesia dapat juga menggelar event dengan sukses seperti Kabupaten Muba. Event berjalan sukses dan meriah tentu dengan prokes Covid19 yang ketat," tuturnya.

Ega Sipon, pembalap yang turun di klas 2 tak 155 cc Superpro ini mengatakan, Muba tidak hanya punya fasilitas dan sarana prasarana olahraga yang hebat. Kabupaten Muba memiliki kesiapan lainnya untuk menyukseskan event besar.

Kepala Dispopar Muba, Muhammad Fariz mengatakan, berjalannya event Motoprix Region A Putaran III Sumsel Piala Presiden 2021 dengan sukses tentu tidak terlepas dari support yang maksimal dari Bupati Dodi Reza Alex Noerdin beserta segenap Forkopimda dan seluruh masyarakat Muba.

"Semoga Muba dibawah kepemimpinan Bupati Dr Dodi Reza dan Wakil Bupati Beni Hernedi ke depan dapat terus menyukseskan event-event bergengsi baik level nasional maupun internasional," harapnya.

Dalam ajang diikuti sebanyak 192 pembalap Region Sumatera dan ada tiga kelas yang dilombakan yaitu, kelas Kejurnas, Kelas Pendukung atau Supporting, dan Kelas Lokal Muba. Selain itu, akan ada lomba untuk kelas 4 TAK 150 CC tune up injeksiexpert, Bebek 4 TAK 150 cc tune up injeksi novice, Bebek 4 TAK 150 cc standar injeksi rookie.

Selanjutnya, kelas pendukung supporting diantaranya Bebek 4 TAK 150 cc tune up mix open (MP3), Bebek 4 TAK 125 cc tune up mix open (MP 6), Bebek 2 TAK 116 cc standard open, Bebek 2 TAK 125 cc Underbone open, Sport 144 cc open, sport s/d 155 cc super pro, matic 130 cc tune up open. Sedangkan, kelas lokal Musi Banyuasin Bebek 4 TAK 150 cc tune up mix (MP3), Bebek 4 TAK 125 cc tune up mix (MP 6).

Acara turut dihadiri Kajari Muba Marcos Marudut Mangapul Simaremare SH MH, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Hendra Halomoan SH MH, Ketua Pengadilan Agama Sekayu Waluyo SAg MAg, Anggota DPRD Muba, Perwakilan Dandim 0401, Perwakilan Kapolres Muba, dan Sekretaris Daerah Muba Apriyadi. Berikutnya IMI Pusat, IMI Sumsel, IMI Muba, Ketua Koni Muba Agus Raflen, dan Kepala Perangkat daerah Muba. (*)