Instruksi Mendagri Terbaru Terbit, Begini Aturan Lengkap PPKM Level 2

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4,3, dan 2 di wilayah Jawa-Bali dari 14-20 September 2021. Pekan ini sudah banyak daerah yang masuk ke status PPKM level 2.

Berikut aturan lengkap PPKM di wilayah status Level 2 yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 42 Tahun 2021;

- Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dengan kapasitas maksimal 50 persen, kecuali untuk SD/setingkat maksimal 62-100 persen dan PAUD maksimal 33 persen.

- Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50 persen Work From Office (WFO)

bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja.

- Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial dapat diberlakukan hingga 75 persen dan sektor kritikal hingga 100 persen. Aturan disesuaikan dengan kategori sektor.

- Untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi mulai 14 September 2021.

- Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75 persen dan jam operasional sampai dengan Pukul 18.00 waktu setempat.

- Pedagang kaki lima, toko kelontong dan usaha sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat.

- Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum: warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka sampai Pukul 21.00 dengan maksimal pengunjung 50 persen dan waktu makan maksimal 60 menit.

- Restoran/rumah makan, kafe di ruang terbuka diizinkan buka sampai dengan Pukul 21.00 dengan kapasitas maksimal 50 persen, waktu makan maksimal 60 menit, dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

- Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan kapasitas maksimal 50 persen sampai dengan pukul 21.00 dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

- Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, kapasitas maksimal 50 persen dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk. Pengunjung usia <12 tahun dilarang masuk serta dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop.

- Tempat ibadah boleh dibuka dengan kapasitas maksimal 75 persen atau 75 orang.

- Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25 persen dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Anak di bawah usia 12 tahun dilarang masuk. Dan dilakukan penerapan ganjil-genap di sepanjang jalan menuju dan dari lokasi tempat wisata mulai Jumat pukul 12.00 sampai dengan Minggu pukul 18.00 waktu setempat.

- Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 50 undangan dan tidak mengadakan makan di tempat.

- Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut. Untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten di dalam Jawa-Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR (H-2) jika baru memperoleh vaksin dosis pertama.

