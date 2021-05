Program Vaksinasi Perkuat Kesehatan dan Pelindungan Pekerja

INFO NASIONAL - Dalam perayaan May Day 2021, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengapresiasi kerja sama Pemprov DKI, Kadin, dan Apindo Jakarta dalam pelaksanaan vaksinasi bagi 200 pekerja industri maupun sektor pelayanan publik yang dilaksanakan di Jakarta, Sabtu, 1 Mei 2021.

Dengan diadakannya kegiatan vaksinasi bagi pekerja industri maupun sektor pelayanan publik tersebut, diharapkan para pekerja dapat bekerja dan beraktivitas kembali secara normal dan dalam kondisi sehat.

"Jadi dengan adanya program vaksinasi bagi pekerja ini diharapkan dapat memperkuat kesehatan dan pelindungan pekerja sekaligus menekan semaksimal mungkin penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja," kata Ida.

Dalam kesempatan ini, Ida mengatakan bahwa program vaksinasi bagi pekerja merupakan momentum kegiatan positif dalam perayaan May Day yang mengedepankan penanganan dampak pandemi Covid-19, terutama di sektor ketenagakerjaan.

"Di perayaan May Day tahun ini, saya mengajak teman teman pekerja, pengusaha, untuk bersama sama melakukan kegiatan positif, baik itu kegiatan keagamaan maupun sosial, sehingga akan menjadi lebih bermakna dalam merayakan Hari Buruh ini," ujar Ida.

Ida menambahkan, pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan ini merupakan awal dari rangkaian kegiatan yang akan di lakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Nantinya, pihaknya juga akan memberikan vaksin bagi 800 pekerja/buruh yang akan dilaksanakan di Kantor Kemnaker, Jakarta.

Dalam kesempatan ini, Ida berpesan kepada pekerja/buruh yang sudah mendapatkan suntikan vaksin agar tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap berinovasi, serta terus berkarya dengan produktif, kompetitif dan sejahtera.

Sementara itu, Wagub DKI Jakarta Riza Patria menyampaikan dukungannya kepada Pemerintah dalam merayakan May Day 2021 dengan melakukan berbagai kegiatan positif. "Melalui tema "May Day: Recover Together" ini, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan dunia usaha dan pekerja di DKI Jakarta, untuk bersama sama bangkit memulihkan perekonomian dan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku," ujarnya.(*)