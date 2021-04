Kubu Moeldoko Ungkap Alasan Ingin Usung AHY Jadi Cagub DKI Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Demokrat Kongres Luar Biasa Deli Serdang, Muhammad Rahmad, menyatakan kubu Moeldoko percaya diri menang di pengadilan dalam perkara menggugat keputusan Kemenkumham yang menolak pendaftaran hasil KLB Demokrat di Deli Serdang. Setelah menang nanti, lanjut Rahmad, pihaknya akan mengajak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bergabung dan mengusulkannya menjadi calon Gubernur DKI Jakarta di Pilkada mendatang.

Alasannya, kata Rahmad, AHY sangat serius meniti karier politik hingga rela melepas karier di dunia militer saat masih berpangkat mayor. Keputusan AHY, menurut Rahmad, tentu atas permintaan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Karena AHY dan SBY serius melanjutkan karier AHY, maka dengan pertimbangan yang bijaksana, Pak Moeldoko siap menyalurkan kembali hasrat AHY dan SBY itu untuk maju kali kedua sebagai calon Gubernur DKI. Tentu perlu diuji apakah tingkat popularitas dan elektabilitas AHY sudah bisa mengalahkan Anies Baswedan," ujar Rahmad lewat keterangan tertulis, Ahad, 4 April 2021.

Sebelumnya, politikus Demokrat loyalis AHY, Rachland Nashidik menyebut kemungkinan mengajukan Moeldoko menjadi calon gubernur DKI Jakarta, jika Moeldoko ingin menjadi kader di bawah kepemimpinan AHY.

"Demokrat akan menerima dengan tangan terbuka bila KSP Moeldoko berkeinginan menjadi anggota Partai pimpinan Agus Yudhoyono. Ketua Bapilu @Andiarief__ akan membantunya bila ia ingin maju berkompetisi secara sehat menjadi Cagub DKI dalam pilkada mendatang. You are warmly welcome!" tulis Rachland, tanpa menjelaskan apakah cuitannya serius atau kelakar.

DEWI NURITA