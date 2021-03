Michael Douglas Mengungkap Cara Mempertahankan Karier Film di Mola Living Live

INFO NASIONAL -- “Hanya berusaha mempertahankan karier,” kata Michael Douglas, dengan nada rendah hati pada awal acara Mola Living Live, yang tayang secara live dan eksklusif di Mola TV, Jumat 26 Maret 2021, pukul 22.00 WIB.

Kalimat itu diucapkan peraih dua Piala Oscar, Michael Douglas, untuk menjawab sapaan Dino Patti Djalal, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, serta aktris dan presenter Marissa Anita, yang memandu acara. Keduanya gembira melihat Michael dalam keadaan sehat di usia 75 tahun.

Kalimat awal dari Michael Douglas, aktor kawakan legendaris, produser yang menghasilkan film-film box office, terkesan sederhana. Tapi, maknanya sangat dalam dan memberikan inspirasi buat para pemirsanya di Mola TV. Untuk merawat hidup dan pikiran sepanjang usia, seseorang itu harus terus bersemangat untuk berkarya di bidang yang dicintainya.

Kalimat, “Hanya berusaha mempertahankan karier,” mendasari seluruh perbincangan Michael di acara Mola Living Live, Jumat 26 Maret 2021.

Michael mengisahkan perjalanan kariernya, kiat-kiatnya berkarier di film, dan kemauannya mengikuti perubahan zaman. Pemenang penghargaan film Golden Globe Awards dan Emmy Awards ini juga menuturkan pengalamannya belajar teater, main di serial TV, dan film. Dia juga berpendapat tentang film superpahlawan dan fiksi ilmiah serta layanan streaming film dan serial legal yang menjadi tren di masa pandemi.

Satu hal penting yang pantas dikemukakan adalah ketika Michael menjawab pertanyaan Marissa soal apakah bakat menjadi faktor utama dalam berkarier sebagai aktor dan aktris film. “Akting itu bisa dipelajari. Akting itu adalah sebuah keterampilan,” kata putra dari aktor legendaris, Kirk Douglas ini.

Pertanyaan soal bakat itu banyak diajukan dalam bidang apapun. Tapi, bagi Michael, bakat bukan satu-satunya yang mutlak diperlukan kalau kita ingin berkarier di bidang yang kita pilih.

Menurut Michael, tak dipungkiri ada seseorang yang punya bakat besar sebagai aktor dan aktris di film. Tapi, makna proses dan konsistensi dalam seni peran melebihi dari sekadar bakat. Perjuangan dan ketekunan belajar menjadi faktor penting.

Perjalanan karier Michael Douglas di dunia film terbilang panjang. Sejak kecil ia sudah terbiasa menemani orang tuanya Kirk Douglas dan Diana Dill ke area shooting film.

Aktingnya mulai diakui ketika ia menerima peran dalam film seri TV The Streets Of San Fransisco pada 1972 dan meraih Emmy Awards. Dia pun menjadi produser film One Flew Over the Cuckoo’s Nest pada 1975 yang meraih Piala Oscar pada kategori Best Picture.

Michael mengukuhkan dirinya sebagai salah satu aktor yang patut diperhitungkan dengan meraih Piala Oscar sebagai Aktor Terbaik lewat perannya di film Wall Street pada 1987.

Beberapa kritikus film menggambarkan Michael sering mendapatkan karakter protagonis yang banyak melakukan kesalahan, moral yang lemah, namun jujur dan tetap memiliki etika karakter sebagai pahlawan.

Michael Douglas pun digambarkan sering mendapat peran sebagai laki laki yang menjadi korban kemarahan wanita atau mengalami pelecehan seksual. Ini bisa disimakt dari perannya dalam Fatal Attraction, The War of the Roses, Basic Instinct, Falling Down, dan Disclosure.

Hidupnya terguncang ketika Michael menderita kanker lidah stadium empat pada 2010. Namun ia tidak menyerah terhadap penyakitnya. Dia mengikuti serangkain proses pengobatan dari kemoterapi hingga radiasi. Kariernya sempat terhenti karena proses penyembuhan penyakitnya. Namun, ia tidak patah semangat dan dinyatakan sembuh pada 2013.

Michael Douglas kembali membuktikan dirinya dengan berperan sebagai Hank Pym dalam film Ant Man, Ant Man and The Wasp, dan Avengers: Endgame.

