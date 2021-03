Prabowo Bertemu Menteri Pertahanan Rusia di Moskow

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja ke Rusia, pada Kamis, 25 Maret 2021 lalu. Prabowo bertemu langsung dengan Deputy Defence Minister of the Russian Federation – Head of the Main Military-Political Directorate of the Armed Forces of the Russian Federation, Colonel General Andrei Kartapolov, di Moskow.

Dilansir dari keterangan tertulis Kementerian Pertahanan, dalam pertemuan itu Kartapolov menyatakan bahwa kerjasama pertahanan antara RI dan Federasi Rusia mengalami tren positif.

Pertemuan tersebut juga membahas mengenai kemungkinan pengembangan teknis kerjasama militer kedua negara dan mengungkapkan kesepahaman atas keinginan yang sama dalam upaya peningkatan kerjasama pertahanan kedua negara.

Prabowo dan Kartapolov juga membahas pentingnya membangun dan memelihara kerja sama multilateral dalam format Pertemuan Para Menteri Pertahanan negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara partner (ADMM-Plus).

Pada Juni 2020, Prabowo dalam lawatannya ke Federasi Rusia juga telah melaksanakan pertemuan dengan Wakil Menhan Federasi Rusia Alexander Fomin di Moskow. Pertemuan Kamis kemarin merupakan rangkaian dari kunjungan luar negeri Prabowo. Sebelumnya, ia juga berkunjung ke Inggris pada Selasa, 23 Maret 2021. Di London, Prabowo bertemu dengan Menhan Inggris The Rt Hon Ben Wallace.

