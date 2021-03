Anugerah People of The Year Metro TV bagi Kota Gorontalo

INFO NASIONAL - Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo gencar membangun paradigma anti korupsi di semua strata sosial, baik di lingkungan ASN, Dunia Pendidikan maupun masyarakat umum. Paradigma yang di bangun adalah, menjadikan tindakan korupsi sebagai musuh yang harus diperangi bersama dan ditangani secara serius.

Tekad yang kuat ini membangkitkan simpati dari berbagai pihak untuk memberikan dukungan, salah satunya dari media nasional Metro TV. Pada malam penganugerahan people off the year, Rabu, 18 November 2020, Kota Gorontalo menjadi salah satu daerah penerima penghargaan dengan kategori Best Government Officer For Preventing Corruption & Promoting Public Ethics.

Penghargaan itu diterima langsung Wali Kota Gorontalo, Marten Taha. Produser Metro TV, Carolina mengatakan bahwa dipilihnya kota Gorontalo sebagai penerima penghargaan telah melalui tahapan penilaian yang cukup panjang dan selektif.

Menariknya, kata Carolina, proses penilaian sangat dirahasiakan. Para nominasi tidak diberitahu, nanti setelah ditentukan baru kemudian disampaikan kepada para penerima penghargaan. "Penganugerahan people off the year, merupakan rangkaian peringatan Metro TV yang ke 20 tahun. Kami hadir memberikan apresiasi bagi para tokoh yang telah berkontribusi pada negeri," ucapnya.

Selain Kota Gorontalo, ada 4 daerah lainnya yang menerima penghargaan serupa pada kategori yang berbeda, yaitu Kota Padang, Bogor, Palembang dan Semarang. Marten Taha pun menyambut baik perhatian yang diberikan oleh pihak metro TV kepada Pemerintah Kota Gorontalo.

"Terima kasih kepada Metro TV yang telah memberikan ruang kepada kami di daerah, mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tentunya penghargaan ini saya dedikasikan untuk masyarakat kota Gorontalo," kata Marten.(*)