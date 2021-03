Sensus Penduduk Indonesia, BPS: Ada 17 Ribu Penduduk Berusia Di Atas 100 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - BPS atau Badan Pusat Statistik telah menyelesaikan sebagian rangkaian tahapan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang dilakukan pada 2020 lalu. SP2020 ini merupakan sensus penduduk ke-7 yang pernah dilakukan di Indonesia.

Sensus penduduk ini dilakukan berdasarkan UU No. 16 Tahun 1997 (tentang statistik) dan PP No. 51 Tahun 1999 (tentang penyelenggaraan statistik). Tidak hanya itu hal ini juga di rekomendasikan oleh PBB dengan mengacu pada World Population and Housing Programme.

Adapun jumlah kependudukan Indonesia sebelumnya adalah 263,9 juta penduduk, data ini merupakan hasil dari Ditjen Dukcapil yang dilakukan pada Triwulan ke 2 tahun 2018. Sedangkan menurut hasil proyeksi BPS - Bappenas, pada kurun waktu 2018-2045 Indonesia akan memiliki 264,2 juta jiwa penduduk.

Pada sensus kali ini jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 271.349.889 jiwa. Dilansir dari laman resmi BPS, bps.go.id, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Hudori menyampaiakan, dari hasil sensus tersebut terdapat fakta menarik yaitu terdapat sekitar 17 ribu penduduk dengan rentang usia 100-115 tahun.

Sensus tersebut mengacu pada luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer persegi, sehingga kepadatan penduduk Indonesia mencapai 141 jiwa per kilometer persegi. Dalam kurun waktu 2010-2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25 persen.

Dalam sensus tersebut terdapat 86.437.053 kartu keluarga dengan persebaran penduduk perempuan 134.229.988 jiwa dan laki-laki terdapat 137.119.901 jiwa.

Sedangkan penduduk Indonesia berdasarkan pulau, penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk mencapai 151,6 juta jiwa. Sumatera terdapat 58,6 juta jiwa, Sulawesi 19,9 juta jiwa, Kalimantan 16,6 juta jiwa, Bali-Nusa Tenggara 15,0 juta jiwa, dan Papua 8,6 juta Jiwa.

Sedangkan jumlah penduduk terbanyak menurut Provinsi yang ada di Indonesia adalah Jawa Barat dengan 48,2 juta jiwa penduduk. Sedangkan tingkat terendah adalah Kalimantan Utara dengan jumlah 0,70 juta penduduk.

Sedangkan pengelompokkan berdasarkan usia, mengalami penurunan untuk rentang umur 0-14 tahun. Pada 1971, terdapet 44,12 persen dan 23,33 persen pada tahun 2020. Masih dalam periode yang sama penduduk usia kerja 15-64 tahun meningkat dari 53,39 menjadi 70,72 persen. Sedangkan untuk usia 65 tahun keatas naik dari 2,49 menjadi 5,95 persen.

