Mudah, 5 Tahapan Pengisian Sensus Penduduk Online

TEMPO.CO, Jakarta - Sensus penduduk online maupun secara langsung merupakan perhitungan jumlah penduduk secara periodik. Data yang dicapai, biasanya tidak hanya meliputi jumlah orang, tetapi juga fakta mengenai misalnya jenis kelamin, usia,bahasa, dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang dilakukan oleh insansi pemerintahan Badan Pusat Statistik Nasional.

Tujuan dilakukanya sensus penduduk Indonesia ini menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menuju Satu Data Kependudukan Indonesia, selain itu untuk sediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi, juga untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs

Dasar hukum pelaksanaan sensus penduduk yakni UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 3. World Population and Housing Programme (UN Recommendation) yang menyebutkan bahwa setiap negara harus melakukan sensus penduduk minimal 10 tahun sekali 4. Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 5. Perpres No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati.

Ada pun berikut langkah-langkah melakukan pengisian data pada Sensus Penduduk online:

Cari dan masuk ke laman https://sensus.bps.go.id/ untuk mengakses Sensus Penduduk Online Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK). Klik kotak kosong pada captcha lalu klik "Cek Keberadaan" buatlah kata sandi dan pilih pertanyaan keamanan yang paling sesuai, lalu klik "Buat Password". Masukkan kata sandi yang sebelumnya baru dibuat, lalu klik "Masuk" Bacalah selurih panduan awal mengenai pengisian sensus, Klik "Mulai Mengisi" Ikuti petunjuk dan jawablah seluruh pertanyaan yang diberikan dengan jujur dan sebenar-benarnya

Pada halaman pertama tersedia pengisikan alamat tinggal keluarga saat ini, seperti provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, RT/RW dan nama jalan dan nomor rumah. Halaman selanjutnya akan diminta untuk mengisikan keterangan data mengenai kondisi tempat tinggal saat ini.

Tahap selanjutnya dalam sensus penduduk online, diminta mengisikan data keluarga satu persatu berurutan dimulai dari kepala keluarga, istri, anak atau anggota lainnya. Isi data tentang aktivitas sehari-hari Jika semua pertanyaan sudah diisi, klik tombol "Kirim" Unduh atau kirimkan bukti pengisian pada email pribadi yang aktif dengan terlebih dahulu mengisikan alamat email pada kolom yang disediakan. Pengisian data sensus penduduk pun selesai.

TIKA AYU