Dipimpin Ibas, 48 Anggota Fraksi Demokrat DPR Ikrar Setia ke AHY

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan ikrar setia kepada kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Dipimpin Ketua Fraksi Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, yang juga adik AHY, pembacaan ikrar ini digelar di tangga depan Gedung Nusantara atau Gedung Kura-kura DPR.

Ikrar setia ini dibacakan di tengah polemik Partai Demokrat seusai Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara yang menetapkan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum. Polemik ini mendera partai berlambang mercy ini saat kepemimpinan AHY, yang terpilih pada 15 Maret 2020, belum genap setahun.

"Setahun lalu hari ini kita semuanya menjadi saksi terjadinya regenerasi kepemimpinan estafet pemimpin Partai Demokrat dari Bapak Ketum SBY pada Mas Ketum AHY di Kongres kelima Partai Demokrat," kata Ibas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021.

Ibas menyitir pepatah kondang kondang loyalty to my party ends when loyalty to my country begins atau kesetiaan kepada partai berakhir ketika pengabdian kepada negara dimulai.

"Tapi melihat situasi yang terjadi ke Partai Demokrat maka loyalty to my party begins," kata putra bungsu Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Berikut bunyi ikrar yang dibacakan oleh 48 dari 54 anggota Fraksi Demokrat DPR ini.

"Panca Setia Bhayangkara Partai Demokrat

Kami para kader dan bhayangkara utama Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan ini menyatakan kesetiaan:

1. Setia kepada dan akan membela tegaknya Pancasila, NKRI, dan UUD 1945;

2. Setia kepada dan akan membela tegaknya Konstitusi, UU Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Hasil Kongres ke-V Tahun 2020 yang telah disahkan Pemerintah dan dicatat dalam Surat Keputusan Kemenkumham tanggal 18 Mei 2020 Nomor M.HH-09-AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat;

3. Setia kepada kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat periode 2020-2025 pimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono Hasil Kongres ke-V Partai Demokrat yang sah tahun 2020 yang lalu;

4. Senantiasa membela dan mempertahankan dengan sekuat tenaga dan sepenuh hati segala ajaran, doktrin, ideologi, manifesto politik, tradisi, dan platform Partai Demokrat, serta akan terus menerus tanpa mengenal lelah mengibarkan panji-panji Partai Demokrat di seluruh wilayah NKRI;

5. Akan tetap bersatu, kompak, dan terus menjaga solidaritas sesama kader dan senantiasa memperjuangkan amanat penderitaan dan harapan rakyat demi terwujudnya cita-cita berdirinya NKRI, utamanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikian pernyataan kesetiaan ini kami ucapkan dengan penuh kesadaran dan dengan penuh rasa tanggung jawab."

Ikrar kesetiaan kepada AHY ini ditandatangani oleh setiap anggota fraksi Demokrat di atas materai Rp 10.000.

BUDIARTI UTAMI PUTRI