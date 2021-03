Prep, Weird Genius, dan Kekuatan Lirik di Mola & Chill Fridays Music Evenings

Musik soul menampilkan watak, suasana, dan emosi sang seniman berdasarkan pengalaman hidupnya. Prep, grup musik dari Inggris, menampilkan hal tersebut dalam acara Mola & Chill Fridays Music Evhenings yang ditayangkan secara eksklusif di Mola TV pada Jumat, 26 Februari 2021.

Band yang dinahkodai Tom Havelock pada vokal, Dan Radclyffe (gitar), Llywelyn Ap Myrddin (keyboard), dan Guillaume Jambel (drum) ini menggabungkan dua aliran, yaitu synth-pop dan soul.

Ciri utama musik synth-pop adalah penggunaan synthesizer dalam musiknya. Secara normatif, musik soul adalah sebuah genre musik populer yang berasal dari Amerika Serikat pada 1950 dan awal 1960-an. Aliran musik ini menggabungkan elemen musik gospel Afrika-Amerika dan rhythm and blues.

Ritme yang menarik, ditekankan oleh tepukan tangan dan gerakan tubuh yang tidak diwajibkan, adalah fitur penting dari musik soul. Sebagian dari ciri soul yang dipaparkan tersebut muncul dari penampilan Prep secara live di Mola TV pada 26 Februari 2021.

Secara keseluruhan, Prep menampilkan karya musik melalui dukungan lirik yang kuat dan merefleksikan pengalaman kehidupan. Saat menjawab pertanyaan penggemarnya di Indonesia melalui jejaring sosial, Tom Havelock, mengatakan proses kreatif mereka berawal dari melodi.

“Mereka (rekan-rekannya) berbulan-bukan membikin demo (musik). Saya hanya duduk menonton TV (dalam nada bergurau). Dan, kemudian mereka datang menggumamkan melodi. Saya dan mereka lantas mereka-reka lirik yang cocok untuknya,” kata Havelock.

Lirik lagu kedua Prep bertajuk Pictures of You, misalnya, menunjukkan pengalaman hidup yang disampaikan dalam bahasa yang sederhana dan keseharian. Lirik naratif yang kuat seperti ini:

I don't know how your head works

I think I might have made it worse

Trying to talk last night

When everyone was tired and over the line

Gets harder in the daylight

Trying to get the words out right

It's like my mind don't know which way my body's going

Maybe it's a little late to call now

Sun bleached sky outside

----------

Dalam pergelarannya di Mola & Chill Fridays selama 53 menit itu, masing-masing personel Prep juga berbicara tentang awal kecintaannya terhadap musik.

Jambel, misalnya, bercerita tentang keluarganya yang menggemari musik. “Suatu hari, ibu saya mengajak ke bioskop untuk menyaksikan tayangan Moonwalker dari Michael Jackson. Momen itulah yang mengawali kisahku mencintai musik,” ujarnya.

Adapun Myrddin mendapat guru piano yang pernah bekerja sama dengan Elton John, Paul McCartney, dan Cat Stevens. Radclyffe punya ayah asal Inggris yang mengidolakan Led Zeppelin, Hood, dan Rolling Stones. Sedangkan ibunya dari Brasil menggemari karya Loozo dan Dal Costa.

Edisi perdana Mola Chill Fridays ini dibuka dengan penampilan grup musik dari Indonesia, Weird Genius, selama 36 menit. Grup musik yang melambung salah satunya berkat hits "Lathi" itu berkolaborasi dengan Novia Bachmid dan Reikko.

Mola & Chill Fridays Music Evenings sukses memecahkan peringkat top ten konten terpopuler di Mola TV pekan lalu, bahkan menandingi partai big match Manchester United vs Chelsea di pekan yang sama.

Kemeriahan acara ini berlanjut ke peningkatan radio play lagu-lagu Prep di radio Indonesia yang meningkat 394 persen sejak partisipasi Prep di acara Mola & Chill Fridays Music Evenings di Mola TV.

Untuk episode kedua pada 12 Maret 2021, Mola & Chill Fridays Music Evenings akan menghadirkan penyanyi asal ASt Charlie Puth pukul 21.00 WIB.

Penyanyi yang terkenal dengan lagu See You Again, One Call Away, Marvin Gaye, We Don’t Talk Anymore dan sederetan hits lainnya. Ia juga akan menerima pertanyaan dan berinteraksi dengan penggemarnya di Indonesia.

Selain Charlie Puth, band Indie Indonesia Elephant Kind yang beranggotakan Bam Mastro (vokal/gitar), Bayu Adisapoetra (drum), dan Kevin Septanto (bass) akan tampil pada hari yang sama pukul 20:30 WIB.

Perwakilan Mola TV Mirwan Suwarso mengatakan, Mola & Chills Fridays Music Evenings membuka pintu bagi lebih banyak musisi dunia untuk langsung berinteraksi dengan audiens mereka di Indonesia.

“Suksesnya konser Prep kemarin tidak luput dari perhatian beberapa manajemen artis yang langsung menghubungi kami untuk membuat acara yang sama dengan artis mereka,” ujarnya.

Mirwan menambahkan, PR Mola TV adalah bagaimana acara ini juga bisa bermanfaat bagi artis Indonesia. “Harapan kami adalah menggunakan platform dan relasi kami untuk membawa artis-artis Indonesia ke pentas dunia,”katanya.

Acara Mola & Chill Fridays Music Evenings tayang di Mola TV setiap Jumat dan dapat dinikmati tanpa biaya tambahan bagi semua pelanggan Mola TV, dengan harga mulai dari Rp 12.500 per bulan.

Semua tayangan Mola TV ini dapat disaksikan dengan mengakses melalui aplikasi perangkat ponsel yang dapat diunduh dari apps store dan google play, atau melalui situs Mola TV di tautan https://mola.tv/