Jika Jokowi Tak Hentikan KLB Demokrat, Andi Arief Sebut SBY Bisa Demo ke Istana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief mendesak Presiden Joko Widodo menghentikan Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat.

Ia mengatakan kader partai bisa berunjuk rasa ke Istana jika Presiden Jokowi tak menghentikan acara yang akan digelar hari ini, Jumat, 5 Maret 2021 itu.

"Serius lho, demi demokrasi akan demo ke istana. Bukan semata soal partai demokrat. Ini bukan semata-mata soal Demokrat, tapi soal there is no democracy in indonesia," tuturnya.

Ditanya apakah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan ikut dalam demo tersebut, Andi menjawab, "Iya tapi tidak hari ini, dan bukan semata-mata soal Demokrat."

Ia melihat pemerintah terkesan membiarkan KLB ilegal berlangsung jika tak dibubarkan.

Bekas pendiri Partai Demokrat HM Darmizal MS mengatakan KLB Partai Demokrat akan berlangsung pada Jumat, 5 Maret 2021. Ia menyebut KLB akan dihadiri sekitar 1.200 orang yang terdiri dari peserta DPC dan DPD dan tamu undangan dari seluruh tanah air.

Darmizal pun meyakini KLB Demokrat akan memilih dan menetapkan ketua umum baru pengganti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia menyebut sosok pengganti itu adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Baca juga: Penggagas Sebut Sudah Terlambat Bagi Kubu AHY Jika Ingin Hentikan KLB Demokrat