Francis Ford Coppola Berbagi Pengalaman Hidup di Mola Living Live

Mola Living Live membuka episode awalnya pada 2021 dengan menghadirkan Francis Ford Coppola. Ia adalah filmmaker maestro atau ahli pembuat film legendaris yang telah meraih lima Piala Oscar, enam Piala Golden Globe Awards, dua penghargaan di Palmes d’Or, dan satu penghargaan di British Academy Film Awards.

Sutradara, produser, dan penulis film Francis Ford Coppola akan menjadi bintang tamu Mola Living Live, yang disiarkan secara Live atau langsung di Mola TV, pada Jumat 22 Januari 2021 pukul 22.00 WIB.

Program Live Interaktif ini selalu menghadirkan tokoh besar dunia untuk berbincang dan berbagi pengalaman hidup, baik cerita sukses maupun cara mereka bangkit dari sebuah kegagalan. Dalam program ini, para penonton bisa ikut berdiskusi secara langsung dengan bintang tamu melalui fitur tanya jawab yang disediakan.

Mengulang sukses dalam program yang sama sebelumnya bersama tokoh-tokoh besar dunia, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat 2010-2013, Dino Patti Djalal, dan sineas Rayya Makarim akan mendapatkan kesempatan kembali untuk memandu acara diskusi Mola Living Live with Francis Ford Coppola.

Tidak berlebihan rasanya jika Coppola dijuluki sebagai salah satu maestro filmmaker sepanjang masa. Filmnya yang dianggap sebagai tonggak kesuksesannya karena meraih banyak penghargaan adalah trilogi The Godfather, yang dirilis tahun 1972, 1974, dan 1990.

Coppola dikenal sebagai sineas yang berani mengambil risiko dan tidak jarang membuatnya hampir dipecat oleh perusahaan film. Keinginannya untuk selalu mendapatkan hasil sempurna beberapa kali tidak sejalan dengan kebijakan perusahaan film. Namun, ia sukses membuktikan lewat karya karyanya. Film The Godfather menjadi salah satu film terbaik dalam sejarah dan Coppola menjadi panutan bagi sineas manapun.

Kini, Coppola tengah menggarap film Megalopolis, yang sudah ia tulis plotnya selama bertahun-tahun. Coppola menuliskan Megalopolis sebagai film futuristik yang menggambarkan masa depan yang indah, positif, dan visioner. Pada usianya yang ke-81, Coppola berharap masih bisa menyelesaikan film ambisiusnya ini.

Dino Patti Djalal mengatakan,”Saya sangat excited akan mewawancarai Francis Ford Coppola, apalagi setelah berbincang-bincang dengan Robert De Niro beberapa pekan lalu. Sejak kecil saya sudah mengagumi sosok Francis Ford Coppola sebagai sutradara legendaris. Sebagai sutradara, ia sangat selektif memilih proyek film dan sangat perfeksionis.”

“Banyak yang mengenal seri The Godfather 1, 2 dan 3, tapi banyak lagi film Francis Ford Coppola yang lain yang menjadi ikonik. Apocalypse Now, The Outside, Rumble Fish, Tucker, Cotton Club, Peggy Sue Got Married, Jack, dan lain-lain. Adegan-adegan perang di Apocalypse Now masih saya ingat sampai sekarang,” Dino melanjutkan.

“Yang jelas, dalam talkshow Mola TV nanti, akan saya coba kuras prinsip hidup, etos kerja, resep kreativitas, dan pandangannya mengenai berbagai isu. Saya juga akan coba tanya apa impresi dia mengenai Indonesia,” mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu menambahkan.

Yang belum disebut Dino dari karya Copolla ini dan juga legendaris adalah kisah perjalanan hidup pria yang diperankan aktor Matt Damon untuk menjadi advokat atau pengacara yang tidak melupakan asas kemanusiaan dalam film The Rainmaker. Film ini diproduksi pada tahun 1997 berdasarkan novel karya sastrawan kondang, John Grisham, dengan judul yang sama.

Adalah novel karya penulis Amerika Serikat berdarah Italia, Mario Puzo, juga yang menginspirasi Coppola untuk membuat film dengan judul yang sama, Godfather.

Kisah trilogi ini mengangkat perjalanan keluarga mafia Amerika bermarga Corleone. Pemimpin keluarga ini menjadi tokoh penting dalam sebuah kejahatan terorganisir di Amerika. Coppola memproduksi The Godfather 1,2, dan 3.

Perwakilan Mola TV Mirwan Suwarso mengatakan, "Pada tahun 2021, tokoh yang kami hadirkan akan makin beragam, dan sudah ada pada kasta tertinggi di bidangnya. Komitmen kami ingin selalu menghadirkan konten yang bermanfaat, namun juga menghibur dan mendidik, agar dapat membangun generasi muda Indonesia yang dapat bersaing di dunia internasional.”

“Apabila mengikuti program ini dari awal, tokoh-tokoh yang dihadirkan ini memiliki tantangan dan masalah yang sebenarnya sangat universal dan relate dengan semua orang. Semoga ini menjadi pemicu bagi orang-orang Indonesia untuk belajar dari pengalaman hidup mereka dan mendapatkan inspirasi dari acara Mola Living Live ini,” Mirwan melanjutkan.

"Deretan penghargaan yang diperoleh Coppola sepanjang kariernya adalah bukti etos kerja yang selalu ia kedepankan. Diharapkan para penonton Mola TV bisa mendapatkan inspirasi dan banyak belajar dari cerita di balik kesuksesan Coppola,” Mirwan menambahkan.

Setelah Francis Ford Coppola, tokoh dunia lain yang akan dihadirkan selanjutnya antara lain John Travolta yang dijadwalkan pada 5 Februari dan Sylvster Stallone yang dijadwalkan pada 25 Februari. Keduanya akan berbagi pengalaman dan inspirasi bagi penggemarnya di Indonesia secara eksklusif.

Mola Living Live sudah menghadirkan banyak cerita inspiratif dari tokoh-tokoh dunia seperti Mike Tyson, Sharon Stone, Luc Besson, Darren Aronofsky, Spike Lee, dan Robert De Niro. Seluruh tayangan program ini bisa disaksikan dengan membeli paket langganan Mola TV manapun, mulai dari Rp 12.500 per bulan dan mengaksesnya melalui apikasi Mola TV yang tersedia di appstore dan playstore atau melalui situs www.mola.tv