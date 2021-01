Tak Pakai Masker Usai Vaksinasi Covid-19, Raffi Ahmad Minta Maaf ke Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Artis Raffi Ahmad meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan seluruh masyarakat Indonesia atas kegiatannya yang terlihat berkumpul bersama sejumlah artis pada Rabu malam, 13 Januari 2021. Terpantau di media sosial, Raffi dkk berkumpul tanpa memakai masker dan menjaga jarak, padahal pagi harinya mengikuti vaksinasi Covid-19 perdana.

"Terkait peristiwa tadi malam, dimana saya terlihat

berkumpul dengan teman-teman tanpa masker dan tanpa jaga jarak, pertama saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, Sekretariat Presiden, KPC-PEN, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tersebut," ujar Raffi di akun Instagram-nya @raffinagita1517, Kamis, 14 Januari 2021.

Raffi mengklarifikasi bahwa kegiatan tersebut tidak berlangsung di tempat umum. Melainkan di rumah pribadi salah satu temannya yang mana juga semua orang sudah mengecek kondisi kesehatan sebelum datang ke acara itu. Namun, Raffi tetap meminta maaf atas kejadian tersebut.

"Jujur bahwa kejadian tadi malam adalah murni karena keteledoran saya, karena kesalahan saya. Ke depan saya akan lebih mentaati protokol

kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). Saya juga berharap teman-teman dan seluruh masyarakat Indonesia agar terus

menjalankan protokol kesehatan, meskipun vaksinasi sedang berjalan".

Anya Geraldine mengunggah foto saat menghadiri pesta ulang tahun Ricardo Gelael. Foto/Instagram

Raffi juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah menegurnya. "Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengin gatk an dan saya harap kita terus saling koreksi demi kesehatan kita semua," ujarnya.

Perilaku Raffi Ahmad yang abai terhadap protokol kesehatan itu sebelumnya disorot publik dan sejumlah selebriti. Ernest Prakasa misalnya, yang awalnya mendukung Raffi sebagai penerima vaksin Covid-19 perdana, berbalik sikap.

"Yup, saya berhasil terlihat tolol. But it’s really not about me. Tindakan Raffi menurut saya keterlaluan dan tidak menghargai keistimewaan yang ia dapatkan," cuit Ernest lewat akun twitter-nya @ernestprakasa.

Raffi termasuk dalam deretan daftar orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19 bersama Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi pada Rabu, 13 Januari 2021.

Istana Kepresidenan menyebut sudah menegur Raffi Ahmad. "Sudah dinasehati, diingatkan kembali oleh tim komunikasi Covid-19 agar menaati protokol kesehatan," ujar Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada wartawan, Kamis, 14 Januari 2021.