Istana Tegur Raffi Ahmad yang Tak Pakai Masker Usai Vaksinasi Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Istana Kepresidenan menyebut sudah menegur Raffi Ahmad terkait kegiatannya yang terlihat berkumpul bersama sejumlah artis pada Rabu malam, 13 Januari 2021. Terpantau di media sosial, Raffi bersama rekan-rekannya berkumpul tanpa memakai masker dan menjaga jarak.

Tindakan Raffi ini mendapat banyak sorotan warganet. Musababnya, Raffi termasuk dalam deretan daftar orang pertama mengikuti vaksinasi Covid-19 bersama Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi pada Rabu, 13 Januari 2021.

"Sudah dinasehati, diingatkan kembali oleh tim komunikasi Covid-19 agar menaati protokol kesehatan," ujar Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada wartawan, Kamis, 14 Januari 2021.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengingatkan bahwa menerapkan protokol kesehatan tetap menjadi hal utama setelah seseorang menerima vaksin.

"Meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, saya ingin mengingatkan kembali pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Kita harus tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan," ujar Jokowi, kemarin.

Anya Geraldine mengunggah foto saat menghadiri pesta ulang tahun Ricardo Gelael. Foto/Instagram

Perilaku Raffi Ahmad yang abai terhadap protokol kesehatan disoroti sejumlah selebriti. Ernest Prakasa misalnya, yang awalnya mendukung Raffi sebagai penerima vaksin Covid-19 perdana, berbalik sikap.

"Yup, saya berhasil terlihat tolol. But it’s really not about me. Tindakan Raffi menurut saya keterlaluan dan tidak menghargai keistimewaan yang ia dapatkan," cuit Ernest lewat akun twitter-nya @ernestprakasa.

DEWI NURITA