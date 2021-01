Ada yang Menolak Vaksin Covid-19, Menkes Budi Gunadi: Tugas Kami Meyakinkan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan belum semua rakyat merasa yakin dengan penyuntikan vaksin Covid-19. Namun ia mengatakan vaksinasi Covid-19 bertujuan baik yakni mencapai kekebalan komunitas alias herd immunity untuk mengatasi pandemi.

Hal ini dia sampaikan saat Rapat Kerja lanjutan dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu, 13 Januari 2021. Budi juga menyinggung adanya anggota Komisi IX sebelumnya yang menyebut vaksin sebagai public goods yang dibeli dengan uang negara, sehingga harus hati-hati dalam pemakaiannya.

"Vaksin ini sepemahaman saya selain dia public goods dari definisinya sebagai barang dia juga public goods definisinya sebagai fungsi. Dalam arti ini diberikan for the goods of the public," kata Budi.

Budi berujar, vaksinasi bukan hanya melindungi diri satu orang, melainkan juga keluarga, tetangga, hingga seluruh rakyat Indonesia dan manusia dunia. Jika kekebalan imunitas atau herd immunity tak tercapai, kata Budi, maka fungsi dari goods for the public dari vaksin tak tercapai.

Ia mengatakan tugas pemerintah untuk meyakinkan publik agar bersedia menerima vaksinasi demi mengatasi pandemi. "Tugas kami untuk bisa meyakinkan, mengajak bapak ibu untuk bersama-sama menunaikan fitrahnya kita sebagai manusia untuk do good for the public."

Dalam rapat sebelumnya pada Selasa, 12 Januari 2021, anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning memang terang-terangan menyatakan menolak vaksinasi Covid-19. Ribka merujuk pernyataan PT Bio Farma (Persero) bahwa uji klinis tahap III belum rampung. Dia menyinggung kemungkinan dampak buruk dari vaksin Covid-19, seperti yang pernah terjadi dalam beberapa vaksin polio dan antikaki gajah.

Menurut Budi Gunadi, pemerintah akan memastikan untuk meyakinkan dan mengajak masyarakat agar bersedia divaksin.

"Tugas kami untuk memastikan bahwa kami bisa ajak, kami bisa yakinkan bapak ibu untuk melakukan ini bukan hanya melindungi diri kita, tapi melindungi keluarga, tetangga, seluruh rakyat Indonesia dan seluruh umat manusia di dunia karena memang fungsinya untuk mengejar herd immunity," kata Budi.

BUDIARTI UTAMI PUTRI