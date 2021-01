Polri Beri Penanganan Khusus Terhadap Tersangka Parodi Indonesia Raya

TEMPO.CO, Jakarta -Badan Reserse Kriminal Polri bakal memberikan penanganan khusus terhadap MDF, tersangka penggunggah video parodi Indonesia Raya dan lambang negara Garuda Pancasila. MDF diketahui berusia 16 tahun atau di bawah umur.

"Iya, khusus. Karena di bawah umur, menggunakan UU anak, jadi berbeda dengan UU untuk tersangka dewasa," ujar Direktur Tindak Pidana Siber Brigadir Jenderal Slamet Uliandi saat dihubungi pada Sabtu, 2 Januari 2021.

MDF ditangkap di rumahnya, di Desa Hegarmanah, Cianjur, Jawa Barat, setelah menggunggah video parodi Indonesia Raya dan lambang negara Garuda Pancasila.

Slamet menjelaskan, kasus ini bermula ketika beredar sebuah video parodi lagu Indonesia Raya di YouTube yang mencantumkan nomor telepon dan tag lokasi di Malaysia.

Setelah Polri melakukan koordinasi dengan PDRM Malaysia, PDRM kemudian berhasil menangkap NJ (11 tahun), WNI yang berada di Kota Sabah, Malaysia. "NJ berada di Malaysia karena mengikuti orang tuanya yang bekerja sebagai TKI, driver di salah satu perkebunan di Sabah, Malaysia," kata Slamet.

Pasal yang disangkakan kepada MDF yaitu Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian Pasal 64 A Jo Pasal 70 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.