Cofiring Biomassa PLTU Terkendala Bahan Baku

INFO NASIONAL-- Penggiatan proyek cofiring biomassa untuk digunakan dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) diyakini berada pada momen yang tepat. Pasalnya, pemerintah saat ini tengah mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional.

Cofiring biomassa akan membuka lapangan pekerjaan bagi orang banyak, menanggulangi masalah sampah, dans menekan emisi rumah kaca. Demikian pendapat dari sisi geopolitik atau tekanan global, Indonesia mendapat tekanan cukup berat karena penggunaan batu bara.

“Menurut saya, batu bara paling potensial saat ini, tinggal bagaimana caranya pemanfaatan batu bara bisa lebih ramah lingkungan,” ujar Plt Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana. Dadan berbicara dalam acara Focus Group Discussion Nasional (FDGN) Cofiring Biomassa pada PLTU, Kamis, 5 November 2020.

Cofiring biomassa pada PLTU menggunakan pencampuran biomassa dengan batu bara. Biomassa dapat berasal dari tanaman (wood chip dan wood pellet) atau sampah. PT PLN (Persero) telah melakukan uji coba cofiring pada 20 PLTU, di antaranya PLTU Paiton Unit 1 dan 2.

“Target kami ada 17 PLTU tambahan, sehingga total ada 37 PLTU yang akan melakukan uji coba tahun ini. Pada 2021 ada tambahan lagi sebanyak 9 PLTU melakukan uji coba,” kata EVP Operasi Regional Jawa-Bali PT PLN (Persero) Bima Putra Jaya.

Permasalahannya, bahan baku biomassa belum terlalu banyak sehingga proyek cofiring dari sisi keekonomian belum terpenuhi, atau lebih mahal ketimbang batu bara murni. Padahal, program cofiring dapat berkontribusi positif dalam perputaran ekonomi seperti membuka peluang lapangan kerja dan solusi pengelolaan sampah di Indonesia.

Pemakaian sampah untuk pembangkit tenaga listrik juga dapat mengurangi penumpukan limbah. Setiap individu di Indonesia menghasilkan 0,45 kilogram sampah per per hari. Sampah di negara lain 03,0 kilogram per orang per hari.

“Tugas kita untuk mengurangi sampah salah satunya dengan proyek cofiring biomassa ini,” ujar Sekretaris Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Said Muhadhar Said.

Dua peneliti di Pusat Studi Energi Universitas Gajah Mada (UGM) Samsul Kamal dan Ekrar Winata juga memaparkan potensi cofiring biomassa pada PLTU. Pemanfaatan biomassa wajib memperhitungkan sustainability (keberlanjutan), quality (kualitas), price (harga), dan manageable (mudah dikelola).

Keberlanjutan berarti tersedianya pasokan bahan baku baik berupa hasil hutan produksi, cangkang sawit, atau sampah yang mudah diperoleh dan terjaga kualitasnya. Harga yang kompetitif dapat diperoleh jika distribusi bahan baku biomassa ke lokasi PLTU tidak jauh, atau maksimal 100 kilometer. “Jika empat aspek ini dikelola dengan baik, PLN dapat memberikan energi hijau sebesar 5,1 juta Kwh per tahun,” kata Samsul.(*)

Potensi biomassa bisa menghasilkan 35,9 GW di 52 PLTU yang tersebar di Indonesia. Namun, jarak 50 kilometer antara sumber bahan baku biomassa dengan PLTU paling masuk akal agar ketersediaan pasokan dapat terjaga. “Ada lima dampak positif jika cofiring biomassa dilaksanakan yakni pertumbuhan ekonomi regional, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat desa, serapan tenaga kerja, jaminan keamanan suplai bahan baku ke PLN, serta peningkatan bauran energi terbarukan,”ujar Ekrar.