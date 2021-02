Telkom Raih Penghargaan dari Business Media International

INFO NASIONAL - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali mendapatkan penghargaan bergengsi sebagai Best Company to Work for in Asia 2018. Penghargaan diterima langsung oleh Direktur Human Capital Management Telkom Herdy Harman di Jakarta, Jumat, 5 Mei 2018.

Penghargaan ini diberikan oleh lembaga Business Media International karena Telkom dinilai memberikan kenyamanan bagi karyawannya dalam meniti karir.

Herdy menyampaikan apresiasi sekaligus rasa syukur atas diakuinya Telkom sebagai perusahaan terbaik untuk tempat bekerja tahun 2018 melalui penghargaan tersebut. “Pencapaian ini merupakan bentuk komitmen Telkom untuk fokus membangun people and culture, dalam mewujudkan Telkom sebagai perusahaan yang dinamis, inovatif, dan fun, dengan spirit working at TelkomGroup has to be fun," ujar Herdy usai menerima penghargaan.

Tahun ini merupakan tahun kedua bagi Telkom mendapatkan penghargaan serupa. Penghargaan ini diberikan karena Telkom dinilai mampu memberikan kenyamanan bagi karyawannya meniti karir profesional melalui berbagai program pengembangan diri dan lingkungan kerja yang kondusif.

Proses penilaian penghargaan ini telah dimulai sejak akhir tahun lalu lewat serangkaian penilaian, survey karyawan dan presentasi oleh masing-masing nominator. Tiga faktor utama yang dinilai, adalah heart (perasaan bahagia karyawan dalam bekerja), mind (motivasi karyawan dalam bekerja), dan soul (perasaan bangga untuk berkontribusi bagi perusahaan).

Berdasarkan hasil survey, Telkom digambarkan sebagai tempat bekerja terbaik di atas rata-rata industri, sesuai hati dan pikiran responden. Hal ini terlihat dari tingginya penilaian yang diberikan untuk aspek-aspek keterlibatan dalam teamwork, komitmen untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan serta tingginya motivasi dalam pengembangan karir.

Herdy melanjutkan, berbagai cara telah dilakukan manajemen agar TelkomGroup mampu menjadi tempat bekerja yang menyenangkan, di antaranya dengan menerapkan strategi rekrutmen yang sesuai karakteristik milenial, menciptakan mekanisme pemberian insentif, serta program-program pengembangan kompetensi yang membuat karyawan senantiasa termotivasi untuk menghasilkan kinerja terbaiknya.

Pemberian beasiswa serta berbagai pelatihan, baik level nasional maupun global yang dirancang untuk memperkaya pengalaman karyawan, merupakan contoh nyata program-program yang diimplementasikan TelkomGroup untuk mengembangkan pengetahuan dan skill karyawan.

“Tak hanya itu, berbagai upaya juga dilakukan agar karyawan TelkomGroup memiliki daya saing global dan menjadi future leaders yang berkarakter. Di antaranya melalui program-program global talent, leadership development, coaching & mentoring, sampai dengan penerapan fast track career program,” kata Herdy.

Untuk memastikan kenyamanan bekerja, TelkomGroup juga memfasilitasi ruang kerja yang sesuai dengan konsep smart office, sehingga dapat mendorong munculnya energi positif yang menyenangkan dan dapat meningkatkan kreativitas dan ekspresi karyawan. Keseluruhan langkah tersebut, sangat membantu TelkomGroup dalam mempertahankan produktivitas serta kenyamanan kerja, sehingga karyawan termotivasi untuk senantiasa memberikan yang terbaik agar TelkomGroup dapat mempertahankan kesuksesannya.

Selain itu, untuk menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan sosial para karyawan, TelkomGroup juga memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler kemasyarakatan melalui berbagai program sosial bagi karyawan. (*)